快訊／AZ疫苗12日擴大接種　柯文哲鬆口：我下週就乖乖去打

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心7日表示，12日起開放第2、3類實施對象接種新冠疫苗，包括中央及地方政府防疫人員、高風險一線接觸人員；身為地方政府防疫人員的台北市長柯文哲7日表態願意接種疫苗。柯文哲8日再鬆口，自己下週「就會乖乖去打！」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日宣布，為加速提升群體免疫力，發揮疫苗最大使用效益，故自4月12日起，開放中央及地方政府防疫人員以及國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作的第一線人員等高接觸風險工作者接種疫苗。

新冠疫苗第二優先對象的中央及地方政府防疫人員，當中包含維持防疫體系運作的中央及地方政府重要官員、衛生單位第一線防疫人員、邊境管制相關一線人員、居家隔離檢疫關懷工作一線人員、實際執行救災、救護人員、第一線海巡、岸巡人員、實施空中救護勤務人員等。

柯文哲7日經由台北市政府發言人陳智菡轉述，願意接種AZ疫苗。事隔一日，柯文哲8日赴台北市議會備詢時，被台北市議員秦慧珠詢問，妻子陳佩琪是否有施打過AZ疫苗？柯文哲表示，「據我所知，沒有！」

柯文哲指出，現在大家都在想有無更好的疫苗，「我覺得是這樣啦！下個禮拜我會乖乖去打。」如果輪到他自己的話，他會去打。

秦慧珠表示，北市醫護人員願打AZ疫苗比例低，連陳佩琪都還沒打，質疑12日開放地方政府防疫人員施打疫苗，在座有誰願意去打？只見柯文哲、台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤、彭振聲等人皆舉手表達願意。

▼三位副市長與相關局處首長舉手回應，願意施打新冠肺炎疫苗。（圖／記者李毓康攝）