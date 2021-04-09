AZ疫苗鼓勵縣市首長帶頭打？　莊人祥：願意出來指揮中心會感激

▲中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

AZ疫苗將於4月12日擴大施打，將中央及地方政府防疫人員與高接觸風險工作者納入，累計可接種人數來到61.3萬人。被問到是否會要求縣市首長帶頭施打？指揮中心發言人莊人祥表示，疫苗接種是自願性質，沒有規定縣市首長一定要出來接種，但如果願意出來，也是一種善意，指揮中心會非常感激。

因應歐盟的歐洲藥品管理局（EMA）認定血栓應該列為AZ疫苗的「非常罕見」副作用，指揮中心8日上午召開專家會議，下午舉行臨時記者會宣布結論「會繼續接種AZ疫苗」但要做好更周全的配套措施，包含「AstraZeneca COVID-19疫苗接種注意事項」加註相關提醒，亦請民眾接種前與醫師討論評估相關風險後再接種；指揮中心將密切注意此議題，並適時滾動調整。

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不過，今日卻傳出昨日專家會議中，專家諮詢小組召集人張上淳與台大兒童醫院院長黃立民持緩打意見。對此，莊人祥回應，張教授的說法應該為「他認為指揮中心針對先前的做法需要有改變」，而指揮中心後來也有改變，不應該被歸類成反對。

▲英國擬限制30歲以下民眾停止施打AZ疫苗。（圖／路透）

莊人祥提到，全球對於EMA建議採納也不一，英國當地機構有建議30歲以下可改打其他廠牌疫苗，但到目前為止英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）不建議限縮年齡，加拿大也是類似情況；澳洲則是提建議50歲以下者可施打其他廠牌疫苗。台灣則是採加大警語做相關提醒，會持續注意議題是否需滾動檢討。

指揮中心今（9）日因應新冠境外移入個案召開臨時記者會，會中有媒體質疑，新冠疫苗為公費疫苗，卻開放民眾自費施打「很奇怪」。對此，莊人祥解釋，這並非首次公費疫苗提供自費施打，像是日本腦炎和小兒麻痺疫苗，原本是常規疫苗，但也為了旅遊開放民眾自費接種。

莊人祥補充，依照以往案例，公費轉自費疫苗不會收疫苗成本，只收掛號費與診察費，還有施打疫苗証明費用，未來新冠疫苗也會比照辦理。至於施打2劑疫苗後能否縮短居家檢疫時程，指揮中心仍在研議中。