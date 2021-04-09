帛琉泡泡反應冷！他籲推「旅遊版自主健康管理」　這2件事應放寬

▲新光醫院行政副院長洪子仁返國採檢。（圖／新光醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

帛琉泡泡返台後需進行5天加強版自主健康管理，採檢陰性後才可恢復一般自主健康管理，今（9）日是首發團100人採檢日，參與首發團的行政副院長洪子仁，也於上午9時50分完成採檢，他受訪時再度呼籲自主健康管理標準應放寬，或者推出「旅遊版自主健康管理」，放寬聚會、聚餐限制，否則泡泡恐終淪為泡沫化。

帛琉首發團百人風光出團後，第二、三批的報名人數均落在10人上下，泡泡形同泡沫化。帛琉政府昨日在與台會議中再釋利多吸客，除了放寬出團旅遊人數限制外，也將補助到帛旅遊國人每人25元美金，降低團費增加出國意願。

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洪子仁提到，帛琉已經有過半數國人接種疫苗，此次去旅遊不是在飯店就是在海上，極少接住當地居民，感染風險機率幾乎等於零，5天加強版自主健康管理與9天自主健康管理實無必要。

▲帛琉首發泡泡團，旅客集合前往採檢。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

「從帛琉回來，就應該像從澎湖回來一樣。」洪子仁接受《ETtoday新聞雲》訪問時強調，如果指揮中心認為旅遊泡泡是無菌廊道，應該要有旅遊版的自主健康管理，除了縮短檢疫時間外，在聚會、聚餐上也要適度鬆綁，否則上班族根本去不了，或者在第5天檢驗PCR陰性後，就可回歸正常生活，否則玩4天卻限制14天行動，反而像是變相處罰。

依據指揮中心現行規定，帛琉旅遊泡泡加強自主健康管理期間，除一起前往旅遊及返台者外，居所應符合1人1室，且有單獨房間與專用衛浴，共同生活者應一起採取適當防護措施，包含佩戴口罩，保持社交距離，不可共食。

如沒有出現任何症狀，可以外出，但應記錄每日活動及接觸人員，並全程佩戴口罩及保持社交距離，遵守一般自主健康管理應注意事項，不可接觸不特定人士（如會議、進修課程等）；不可搭乘大眾運輸，禁止至賣場、夜店、夜市、百貨公司、餐館、觀光景點等人潮擁擠場所，並延後非急迫性之醫療或檢查，就醫時應告知醫師旅遊史。

▼帛琉泡泡返國採檢。（圖／新光醫院提供）