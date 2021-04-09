快訊／帛琉泡泡首發團「百人返國採檢日」　指揮中心下午2時說明

▲帛琉泡泡首發團「百人返國採檢日」，指揮中心下午2時說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

首批帛琉泡泡100人返台5天內加強自主健康管理屆期，今（9）日將陸續到醫院進行自費採檢，若檢驗結果為陰性，將改為一般自主健康管理至入境後第14天。中央流行疫情指揮中心下午為因應新冠肺炎疫情召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明疫情及防疫作為等事宜，屆時也有望公布初步採檢結果。

首批旅遊泡泡是於4月1日出團，與帛琉總統惠恕仁及外交使節等23人一起飛回帛琉，下午2時30分起飛，當天晚間7時20分抵達。旅客出發前先在機場採檢，經過4小時等待後，所有檢體都是陰性，4月4日返台前雖無需採檢，但須進行5天內加強版自主健康管理，並於第5天自費採檢，確認陰性後才能改一般自主健康管理至入境後第14天。

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指揮中心當時指出，加強自主健康管理期間，除一起前往旅遊及返臺者外，居所應符合1人1室，且有單獨房間與專用衛浴，共同生活者應一起採取適當防護措施，包含佩戴口罩，保持社交距離，不可共食。

如沒有出現任何症狀，可以外出，但應記錄每日活動及接觸人員，並全程佩戴口罩及保持社交距離，遵守一般自主健康管理應注意事項，不可接觸不特定人士（如會議、進修課程等）；不可搭乘大眾運輸，禁止至賣場、夜店、夜市、百貨公司、餐館、觀光景點等人潮擁擠場所，並延後非急迫性之醫療或檢查，就醫時應告知醫師旅遊史。

▼帛琉旅遊泡泡團需健康聲明、採檢通知、團體規範。（圖／記者蔡玟君攝）