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LIVE／帛琉首發團回台採檢結果　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日下午2點召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明疫情及防疫作為等事宜。首批帛琉泡泡100人返台5天內加強自主健康管理屆期，今起將陸續到醫院進行自費採檢，若檢驗結果為陰性，將改為一般自主健康管理至入境後第14天，相關採檢結果也有望在記者會上公布。

首批旅遊泡泡是於4月1日出團，與帛琉總統惠恕仁及外交使節等23人一起飛回帛琉，下午2時30分起飛，當天晚間7時20分抵達。旅客出發前先在機場採檢，經過4小時等待後，所有檢體都是陰性，4月4日返台前雖無需採檢，但須進行5天內加強版自主健康管理，並於第5天自費採檢，確認陰性後才能改一般自主健康管理至入境後第14天。

指揮中心當時指出，加強自主健康管理期間，除一起前往旅遊及返台者外，居所應符合1人1室，且有單獨房間與專用衛浴，共同生活者應一起採取適當防護措施，包含佩戴口罩，保持社交距離，不可共食。

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如沒有出現任何症狀，可以外出，但應記錄每日活動及接觸人員，並全程佩戴口罩及保持社交距離，遵守一般自主健康管理應注意事項，不可接觸不特定人士（如會議、進修課程等）；不可搭乘大眾運輸，禁止至賣場、夜店、夜市、百貨公司、餐館、觀光景點等人潮擁擠場所，並延後非急迫性之醫療或檢查，就醫時應告知醫師旅遊史。

指揮中心記者會,莊人祥,李秉穎,邱南昌。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

截至昨日，國內連兩天無新增病例，而根據指揮中心統計，目前累計1,050例確診，分別為934例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、1,007人解除隔離、33人住院隔離中。

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