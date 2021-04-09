伊朗控：汙染波斯灣！　南韓化學船及船長「遭扣95天」今獲釋

▲ 南韓化學號已於9日被釋放。（圖／南韓外交部）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊1月在波斯灣扣留南韓籍運輸船「韓國化學號」，指控其造成海洋汙染，雖於2月釋放大部分船員，但持續扣留船長及船隻至今。歷經長達95天，南韓外交部9日宣布，這艘船與船長已於今日獲釋。

《韓聯社》9日報導，南韓外交部稍早說明，「因受伊朗當局扣留而停泊於阿巴斯港（Bandar Abbas）附近的我國籍船隻及被扣的船長已於今天被釋放」，船長及船員健康狀況良好，船上貨物及船體也沒有損傷。完成當地相關行政程序後，船隻已於南韓時間上午10時20分順利出航。

韓國化學號自沙烏地阿拉伯啟程，預計航向阿聯酋，1月4日經過荷姆茲海峽附近時，船上5名韓籍船員等共20人遭伊朗革命衛隊逮捕。伊朗當局2月2日釋放19人，但以海洋汙染相關司法程序為由，持續扣留船長及船隻。其中9名船員已先行返國，船上目前則有船長等共13人。

韓媒指出，伊朗對外宣稱此事因環境污染而起，卻不願提出證據，也未啟動司法程序。南韓政府對此分析，美國對伊朗實施制裁，導致伊朗70億美元（約新台幣1993億元）原油出口貸款在南韓被凍結，才會藉由扣留南韓船隻表達不滿。

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