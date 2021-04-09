　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗控：汙染波斯灣！　南韓化學船及船長「遭扣95天」今獲釋

▲▼被伊朗扣留的南韓化學號。（圖／南韓外交部）

▲ 南韓化學號已於9日被釋放。（圖／南韓外交部）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊1月在波斯灣扣留南韓籍運輸船「韓國化學號」，指控其造成海洋汙染，雖於2月釋放大部分船員，但持續扣留船長及船隻至今。歷經長達95天，南韓外交部9日宣布，這艘船與船長已於今日獲釋。

《韓聯社》9日報導，南韓外交部稍早說明，「因受伊朗當局扣留而停泊於阿巴斯港（Bandar Abbas）附近的我國籍船隻及被扣的船長已於今天被釋放」，船長及船員健康狀況良好，船上貨物及船體也沒有損傷。完成當地相關行政程序後，船隻已於南韓時間上午10時20分順利出航。

韓國化學號自沙烏地阿拉伯啟程，預計航向阿聯酋，1月4日經過荷姆茲海峽附近時，船上5名韓籍船員等共20人遭伊朗革命衛隊逮捕。伊朗當局2月2日釋放19人，但以海洋汙染相關司法程序為由，持續扣留船長及船隻。其中9名船員已先行返國，船上目前則有船長等共13人。

韓媒指出，伊朗對外宣稱此事因環境污染而起，卻不願提出證據，也未啟動司法程序。南韓政府對此分析，美國對伊朗實施制裁，導致伊朗70億美元（約新台幣1993億元）原油出口貸款在南韓被凍結，才會藉由扣留南韓船隻表達不滿。

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

►Sisley全能乳液「保濕、抗老」一瓶就夠

ET快訊
她生下6.5kg巨嬰！5年後現況曝光
東區大地主離婚！妻「月拿50萬+18間豪宅」協議書曝
快訊／台鐵又傳意外！男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「情侶」直播「老漢推車」！女主持人傻眼...尷尬喊：很興奮啊

選美皇后當眾「遭扯后冠」！　前任冠軍涉公開施暴遭逮

伊朗控：汙染波斯灣！　南韓化學船及船長「遭扣95天」今獲釋

LinkedIn驚傳資安出包！5億用戶個資被放在駭客論壇拍賣

怪手司機曝沒加班費！助長賜號脫困「每晚睡3hrs」　慶功還被遺忘

和年輕男外遇被撞見！　「怕她告訴老公」狠媽把5歲女兒扔井中　

NASA直擊神祕「火星蜘蛛」！科學家成功複製迷你版　揭多年謎團

最大古城出土！3千年仍保存良好　人類殘骸、房屋助還原古埃及面貌

10歲女童斷牙卡食道！遭阿姨水刑、逼吞狗糞　死前最後心碎影片曝

她秒破解「防盜門鍊鎖」影片瘋傳！竟只靠1條充電線　千萬網看傻

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

「情侶」直播「老漢推車」！女主持人傻眼...尷尬喊：很興奮啊

選美皇后當眾「遭扯后冠」！　前任冠軍涉公開施暴遭逮

伊朗控：汙染波斯灣！　南韓化學船及船長「遭扣95天」今獲釋

LinkedIn驚傳資安出包！5億用戶個資被放在駭客論壇拍賣

怪手司機曝沒加班費！助長賜號脫困「每晚睡3hrs」　慶功還被遺忘

和年輕男外遇被撞見！　「怕她告訴老公」狠媽把5歲女兒扔井中　

NASA直擊神祕「火星蜘蛛」！科學家成功複製迷你版　揭多年謎團

最大古城出土！3千年仍保存良好　人類殘骸、房屋助還原古埃及面貌

10歲女童斷牙卡食道！遭阿姨水刑、逼吞狗糞　死前最後心碎影片曝

她秒破解「防盜門鍊鎖」影片瘋傳！竟只靠1條充電線　千萬網看傻

防中國發展軍武！美制裁7間中企　陸外交部：將採取必要措施

桃園95歲翁捐故居作關懷據點　「永美居」長留社區

阿金看《星際》比主人緊張！　躲到沙發後眼睛繼續盯電視

屏東縣東港溪脫惡名！水污染嚴重→中度　稽查543案違規罰1471萬

2狗超認真攬客！　網見最右邊「吐舌柴工讀」笑噴：偷懶扣罐罐

慶祝兒童節！5汪開「拆家同樂會」　見媽露同款吐舌憨笑

謝國城少棒／幸恆瑋滿貫砲比首轟嗨　廖信棠想看齊偶像陳偉殷

蔡瑞雪被狂罵「整形臉好醜」　無奈嘆：看了很傷心難過！

霍建華看老婆火辣床戲！林心如尷尬走開：有點怪怪的

節水抗旱！　南投縣府大樓天然湧泉開放民眾取用

白柴跳床跌倒「扭腰慘摔」超茫 下秒裝淡定轉頭冷哼：發生啥事

國際熱門新聞

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

上海美女翻譯一開口　驚艷柬埔寨國王

日媒：習近平最關注的是台灣、台灣、台灣！

全球最年輕的富豪才18歲！　身價高達938億

她生下6.5公斤巨嬰　千萬人驚呆

星國推「猛男清潔服務」　小鮮肉半裸上門

紙紮女會動了！　還能說47種語言

她訂2萬元外送「餐點到手就狂潑」慘況曝光

心碎影片曝！男孩哭訴「越境被丟包」

台廠供解放軍晶片「研發飛彈」？台積電回應了

洗澡警鈴響　消防員「滿頭泡」赤裸狂奔

羅奇：拜登保留川普抗中政策很怪

準繼父變老公！58歲男求婚遭拒　對方19歲女兒秒嫁

緬甸天菜和尚被捕　多次上街反政變

更多熱門

相關新聞

10歲女童遭水刑虐死　最後心碎影片曝

10歲女童遭水刑虐死　最後心碎影片曝

南韓2月發生一起殘忍虐童案，京畿道龍仁市一名年僅10歲的女童長期遭受阿姨及姨丈毆打及水刑，死亡當時全身佈滿瘀青、肋骨斷裂，甚至在她的食道中發現斷裂的牙齒。這對夫妻親手拍下逾20段施虐影片，如今全都成為證據，其中一段女童生前最後3小時的畫面日前透過媒體曝光，震驚社會。

小小兵「雞蛋收納盒」引起網友瘋搶！

小小兵「雞蛋收納盒」引起網友瘋搶！

鄰床病人「點滴加清潔劑」　老翁遭害慘洗腎

鄰床病人「點滴加清潔劑」　老翁遭害慘洗腎

NHK：日最快13日宣布核廢水是否排入海

NHK：日最快13日宣布核廢水是否排入海

日媒：習近平最關注的是台灣、台灣、台灣！

日媒：習近平最關注的是台灣、台灣、台灣！

關鍵字：

南韓伊朗韓國化學號日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

找姓林的！翰林茶館連3天珍奶買1送1

高雄新Outlet「skmpark」明年開

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

更多

最夯影音

更多
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念
中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面