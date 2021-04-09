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習近平最關注「台灣、台灣、台灣」　日經曝：王毅此舉露餡了！

▲▼習近平積極計畫任內將香港、台灣收歸版圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲《日經亞洲評論》認為，習近平目前最關注的就是台灣問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本外務大臣茂木敏充5日在中國大陸的邀請下，與中方外交部長王毅進行長約90分鐘的通話。據《日經亞洲評論》報導，王毅在電話中提到，希望日本做為一個獨立的國家，能客觀、理性地看待中國發展，不要被一些帶有偏見的國家給誤導。言語之間更是透露著，習近平最關心的議題就是「台灣、台灣、台灣」。而王毅的言詞間也反映出習近平對將於4月中舉行的美日高峰會感到不安。

根據《日經亞洲評論》報導，儘管中國適逢清明假期，但王毅似乎有個「緊急訊息」要傳達給日方。茂木敏充5日在中方的要求下與王毅舉行了90分鐘的通話，報導分析，此次的通話給了茂木一個絕佳的機會就新疆地區的人權問題、香港議題以及中國海警隊屢次進入釣魚台附近海域（日稱尖閣諸島）等問題，向中國發表「嚴重關切」，但是中國卻主動提出通話邀請，勢必是有「重要消息」要傳遞。

▲▼王毅。（圖／翻攝自新華社）

▲王毅5日與茂木敏充進行線上通話。（圖／翻攝自新華社）

王毅在電話中表示，「中國希望日本做為一個獨立的國家，能夠客觀且理性地看待中國的發展，而不是被一些對中國帶有偏見的國家誤導。」報導指出，該言論是整通電話要傳遞的最重要訊息，同時也代表王毅正在向日本「畫紅線」。

事實上，先前就有消息傳出，日本首相菅義偉會晤美國總統拜登時，有可能發表一份聯合聲明，其中將提及穩定台灣海峽的重要性，然而台海問題並不是美日峰會中經常會出現的議題。而美國與日本3月中也曾舉辦外交、國防的2+2會議，會議中強調了台灣海峽和平與穩定的重要性。當時的聲明也曾針對包含南海在內的其他問題點名批評中國。

過去的2+2會議中，傾向透過和平對話解決台灣問題，但是最新的聲明意味著美國與日本已經開始考慮針對任何有可能出現的危險情形作出聯合反應。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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