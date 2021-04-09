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快訊／NHK：日政府最快13日宣布「福島核廢水」是否排入太平洋

▲▼傳日本政府暫緩一個月召開會議決定是否排放福島核電廠廢水至太平洋。（圖／達志影像）

▲日本政府將於13日召開會議，決定是否排放福島核電廠廢水至太平洋。（圖／達志影像）

記者張方瑀／綜合報導

根據NHK最新消息指出，日本政府將於13日召開會議，決議是否將福島第一核電廠內存放的123萬噸核廢水排入太平洋。

報導指出，首相菅義偉將在13日舉行部長級會議，決議是否將核廢水排入太平洋，同時將加強相關含氚核廢水的監測，並對漁民給出相關賠償，徹底採取相關應對措施。

日本福島第一核電廠核災已滿10年，持續產生的含氚核廢水已達到存放上限，去年2月專家組成的委員會向日本政府報告，提出一份「含氚核廢水處理報告」指出，最務實的處理方法，就是將核廢水濃度稀釋到標準值之下，再排入海或大氣中。

菅義偉7日和「全國漁業協同組合連合會」會長岸宏見面後，岸宏仍保持反對立場，並指出，如果政府最後決定要如此處理，須負起責任向漁民與國民說明如何因應外界的負面觀感。

報導提到，政府的具體計畫是，將從兩年後展開相關釋放準備工作，屆時氚的濃度將會稀釋至國家標準的40分之1，相當於世界衛生組織（WHO）提出的飲用水標準約7分之1，當地的自治團體和水產養殖戶也會加強對排放前後氚濃度的監測。

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