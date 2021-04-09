10歲女童斷牙卡食道！遭阿姨水刑、逼吞狗糞　死前最後心碎影片曝

▲ 女童長期遭阿姨及姨丈虐待，最終在長達50分鐘的水刑後喪命。（示意圖，非本人／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓2月發生一起殘忍虐童案，京畿道龍仁市一名年僅10歲的女童長期遭受阿姨及姨丈毆打及水刑，死亡當時全身佈滿瘀青、肋骨斷裂，甚至在她的食道中發現斷裂的牙齒。這對夫妻親手拍下逾20段施虐影片，如今全都成為證據，其中一段女童生前最後3小時的畫面日前透過媒體曝光，震驚社會。

MBC電視台8日公開這段影片，只見留著短髮的女童身穿黑色上衣，裸著下身跪在地上，臉部和手部明顯有大塊瘀青。她的阿姨一面拍攝影片，一面以冰冷的口氣命令她舉起手，「把手舉起來。今天只能舉到這裡嗎？怎麼樣？想看醫生嗎？」但女童第三根肋骨斷裂，只要將手抬高就會疼痛。

根據訴狀，女童阿姨拍下這段影片後，便在浴缸放滿水，接著將女童雙手以曬衣繩綁在背後，以塑膠袋固定她的雙腳，反覆將她的頭部浸入水中。此時女童姨丈則抓住她的雙腿，以免她掙扎逃脫。當天的水刑持續長達50分鐘，導致女童溺斃身亡。

女童喪命後，警方深入調查發現，這對夫妻的犯行持續已久，曾要求女童半夜3時在沒開燈的客廳全裸罰站，或是全裸在浴室地板上洗衣服，甚至在今年1月將她塞進大型塑膠袋，逼迫她吃下狗糞，還對著她大吼，「為什麼用舔的？那不是冰淇淋，給我大口放進嘴裡。」就在女童死亡前一天，阿姨還以蒼蠅拍鞭打長達4小時，導致她頸部留下清晰的蒼蠅拍痕跡。

這段影片曝光後再度點燃大眾怒火，民眾也上青瓦台請願網站留言，要求公開這對夫妻個資。檢方已將他們依虐童罪嫌起訴，他們的律師則主張，被告承認虐童，但並非蓄意殺人。

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