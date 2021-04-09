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自備履歷、自傳！面試被逼「再寫一遍」　人資神秘回1句...他怕爆

▲▼男友,辦公,上班。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近到某間傳產公司面試，結果明明有自備履歷、自傳，卻被要求全部再手寫一遍，且內容跟求職網上的如出一轍，根本沒有必要，不解的他事後詢問面試官，結果對方的回答讓他更毛了。

網友在PTT提到，最近去了一間傳產公司面試，光是手寫資料就花了近1個半小時，包括基本資料、工作經歷、自傳、問答題等，「表格很明顯是直接從網路上截圖，因為連那些只會在網上才有的按鈕，都一起印出來了，填寫的內容基本上跟104的一模一樣，卻硬要面試者全部抄一次。」

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他表示，在投遞履歷時就有附上自傳，事前也特地印下來帶在身上，所以不想浪費時間再寫一次；沒想到，面試時對方一直執著於此事，狂問不下三次「為什麼沒手寫自傳」。

▲▼面試。（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

後來，原po反問為何堅持要手寫，結果面試官曖昧地說了一句「你好好想想，原因很有趣。」這番話讓他更傻眼了，不安地問「各位知道為什麼要手寫自傳嗎？看你奴性強不強？」

對此，鄉民紛紛表示，「這就是傳產很糟糕的地方，文化跟不上資訊快速發達的現代」、「還有手抄自傳太搞笑了，根本不寫直接走就好」、「有一定程度上的理由是能測試你的耐心、服從性跟資料真實性，不過最大的理由還是食古不化」、「別想太多，就是測你奴性，我遇過叫我朗讀公司章規的」、「這種主管、公司100%是雷缺」、「手抄自傳沒啥意義，但我會讓人寫一篇小短文，主要是想看看表達能力。真的很多人不知所云，自己在寫什麼都回答不出來」。

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面試履歷自傳人資傳產求職

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