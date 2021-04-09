最大古城出土！3千年仍保存良好　人類殘骸、房屋助還原古埃及面貌

▲埃及距今3400多年的古城「阿頓的崛起」出土。（圖／路透，下同）

記者葉睿涵／綜合報導

埃及在南部城市盧克索（Luxor）挖出一座建於3400多年前的古城遺址。埃及旅遊及文物部指出，這座被稱為「阿頓的崛起」（The Rise of Aten）的城市是該國至今挖掘出最大的古城。

綜合路透社與Egyptian Streets報導，埃及考古學家哈瓦斯（Zahi Hawass）4月初在盧克索西岸國王谷附近，發現了一座大型法老古城。這座被稱為「阿頓的崛起」的城市是埃及法老阿蒙霍特普三世統治時期所建，距今已有3400多年。

這座城市被保存得十分良好，出土的建築幾乎保有完整的牆壁和房間，有些城牆高達3公尺。除了街道和房屋外，考古團隊還挖出了人類殘骸、彩色陶器、戒指、聖甲蟲和帶有阿蒙霍特普印章的泥磚。考古學家表示，儘管他們還未完全挖出古城遺址，但這項發現有望讓考古學界進一步釐清古埃及的社會風貌。

哈瓦斯指出，他的考古團隊在2020年9月開始，就一直在盧克索附近尋找一座圖坦卡蒙時期的寺廟，儘管他們並未找到古寺，但他們卻在當地發現了「阿頓的崛起」。埃及旅遊及文物部指出，這座城市是該國至今挖掘出最大的古城。

美國古埃及遺產和考古基金會主任拉克維拉（Peter Lacovara）指出，「這是一個非常重要的發現，政府應該立即將該處列為考古地區，並加以保護」。研究阿蒙霍特普三世的專家布萊恩（Betsy Bryan）也將此發現稱為「自圖坦卡蒙陵墓以來第二重要的考古發現」。

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