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時速170km逆向狂飆！埃及妹對撞卡車活活燒成焦屍　驚悚瞬間曝

▲影片1分25秒處，2車對撞，現場瞬間爆炸起火。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合報導

埃及23歲女子伊蔓（Iman N.）駕車開上Sokhna-Zaafaranah高速公路，但她卻以時速170公里逆向飆車，最終與一輛卡車對撞，現場瞬間爆炸陷入一片火海，她也當場被活活燒死。

Gulf News報導，現年23歲的伊蔓是名病理學家的女兒，但她卻因不明因素以時速170公里逆向行駛，撞上45歲司機沙伊德（Farid Ali Al Sayyid）所駕駛的卡車，現場瞬間爆炸起火。

沙伊德全身多處骨折，被緊急送往醫院接受治療，伊蔓則是當場被燒死，在火勢被撲滅後，相關單位利用救護車把她的遺體運至附近醫院。

隨著事發畫面在網路流傳，許多網友痛批伊蔓是想要輕生才做出如此危險的舉動。但伊蔓父親指出，伊蔓當日自胡爾加達（Hurghada）出發，是準備回到十月六日城（6th October City），但卻因迷路，所以不得不逆向行駛，是想要走回正確的路。

Sokhna-Zaafaranah高速公路是雙向六車道公路，自埃及胡爾加達延伸至埃及蘇丹邊境的哈拉伊卜（Halayeb）及沙拉登（Shalateen）。

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