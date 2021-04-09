　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

怪手司機曝沒加班費！助長賜號脫困「每晚睡3hrs」　慶功還被遺忘

▲▼28歲的阿卜杜拉（Abdullah Abdul-Gawad）是這次搶救長賜號的怪手操作員之一。（圖／翻攝自Facebook／Michael Taylor）

▲28歲的阿卜杜拉是這次搶救長賜號的怪手操作員之一。（圖／翻攝自Facebook／Michael Taylor）

記者張方瑀／編譯

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）3月底在蘇伊士運河擱淺，除了全球航運大亂之外，在河邊開挖的幾輛怪手也因此爆紅，網路上流傳著各種搞笑迷因。不過，其中一位怪手操作員接受訪問時表示，其實他們是冒著生命危險在工作，而且每晚只睡3小時，甚至沒有領加班費，就連慶功宴都未受邀。

根據《Business Insider》報導，現年28歲的阿卜杜拉（Abdullah Abdul-Gawad）是這次搶救長賜號的怪手操作員之一，他回憶起當時的狀況表示，一開始聽到有船擱淺還覺得可能未來幾天都不用工作，沒想到他立刻被老闆找去，和同事們展開連續好幾天，每天至少21小時的挖掘工作，而且至今沒拿到任何加班費。

▲▼怪手清除淤泥協助長賜號脫困。（圖／達志影像／美聯社）

▲怪手清除淤泥協助長賜號脫困。（圖／達志影像／美聯社）

阿卜杜拉說，雖然小怪手的照片風靡全世界，所有人都拿它來做搞笑迷因，「如果你看到船的大小和挖土機的大小，你就會知道那有多可怕。」他表示，在挖掘的當下，必須隨時注意船的動向，「我害怕船會突然傾斜，如果它剛好朝著我的方向傾倒，那麼我跟挖土機都會說再見。」

當怪手迷因傳遍世界後，但是在阿卜杜拉看來，這是他繼續向前的動力，「所有人都在拿它開玩笑，這讓我下定決心，我就想，你在取笑我，所以我一定要證明我能做到。」他接著說，「我覺得與其嘲笑，不如做點什麼來讓我相信，我有能力讓這艘船啟航。」

▲▼怪手清除淤泥協助長賜號脫困。（圖／達志影像／美聯社）

▲怪手和拖船合作協助長賜號脫困。（圖／達志影像／美聯社）

阿卜杜拉和他的同事們這段期間都在附近的警衛營房休息，每晚最多只睡3個小時，甚至有一天只睡了1小時就繼續上工。長賜號終於在3月29日脫困後，每位工作人員都開心地歡呼起來，阿卜杜拉也直呼快要累死了，「儘管我們很累，但看到貨輪啟航的那一刻，成就感瞬間讓疲倦全蒸發了。」

不過，阿卜杜拉提到，他們這群怪手操作員因為是外包廠商，並非蘇伊士運河管理局的員工，所以幾乎沒有參加任何慶祝活動，感覺就像是被遺忘了，「我唯一有被邀請的紀念儀式在活動開始一個半小時前才通知我，但舉辦地點離我家要四個半小時的車程。」

阿卜杜拉對此感到非常不滿，「蘇伊士運河管理局非常得意，總是說他們做了一件偉大的事，但沒有挖土機，這艘船哪裡也去不了，它可能還繼續卡在那邊。」他表示，「這是一項成就，是埃及的成就也是我的成就，這種是一生中可能只會發生一次。」

►長榮是超大買家！全球巨無霸貨輪3月訂單爆量　創10年新高
►長賜號不准走！　運河管理局要船東「賠償280億」才放行
►大排長榮衝擊持續！　全球重要港口「貨櫃大塞車」嚴重供應鏈崩潰

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事 

Sisley全能乳液「保濕、抗老」一瓶就夠

ET快訊
她生下6.5kg巨嬰！5年後現況曝光
東區大地主離婚！妻「月拿50萬+18間豪宅」協議書曝
快訊／台鐵又傳意外！男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「情侶」直播「老漢推車」！女主持人傻眼...尷尬喊：很興奮啊

選美皇后當眾「遭扯后冠」！　前任冠軍涉公開施暴遭逮

伊朗控：汙染波斯灣！　南韓化學船及船長「遭扣95天」今獲釋

LinkedIn驚傳資安出包！5億用戶個資被放在駭客論壇拍賣

怪手司機曝沒加班費！助長賜號脫困「每晚睡3hrs」　慶功還被遺忘

和年輕男外遇被撞見！　「怕她告訴老公」狠媽把5歲女兒扔井中　

NASA直擊神祕「火星蜘蛛」！科學家成功複製迷你版　揭多年謎團

最大古城出土！3千年仍保存良好　人類殘骸、房屋助還原古埃及面貌

10歲女童斷牙卡食道！遭阿姨水刑、逼吞狗糞　死前最後心碎影片曝

她秒破解「防盜門鍊鎖」影片瘋傳！竟只靠1條充電線　千萬網看傻

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

「情侶」直播「老漢推車」！女主持人傻眼...尷尬喊：很興奮啊

選美皇后當眾「遭扯后冠」！　前任冠軍涉公開施暴遭逮

伊朗控：汙染波斯灣！　南韓化學船及船長「遭扣95天」今獲釋

LinkedIn驚傳資安出包！5億用戶個資被放在駭客論壇拍賣

怪手司機曝沒加班費！助長賜號脫困「每晚睡3hrs」　慶功還被遺忘

和年輕男外遇被撞見！　「怕她告訴老公」狠媽把5歲女兒扔井中　

NASA直擊神祕「火星蜘蛛」！科學家成功複製迷你版　揭多年謎團

最大古城出土！3千年仍保存良好　人類殘骸、房屋助還原古埃及面貌

10歲女童斷牙卡食道！遭阿姨水刑、逼吞狗糞　死前最後心碎影片曝

她秒破解「防盜門鍊鎖」影片瘋傳！竟只靠1條充電線　千萬網看傻

屏東縣東港溪脫惡名！水污染嚴重→中度　稽查543案違規罰1471萬

2狗超認真攬客！　網見最右邊「吐舌柴工讀」笑噴：偷懶扣罐罐

慶祝兒童節！5汪開「拆家同樂會」　見媽露同款吐舌憨笑

謝國城少棒／幸恆瑋滿貫砲比首轟嗨　廖信棠想看齊偶像陳偉殷

蔡瑞雪被狂罵「整形臉好醜」　無奈嘆：看了很傷心難過！

霍建華看老婆火辣床戲！林心如尷尬走開：有點怪怪的

節水抗旱！　南投縣府大樓天然湧泉開放民眾取用

客家大院桐花季起跑！賞花取龍泉水求財庫　5月4日辦祈雨法會

「情侶」直播「老漢推車」！女主持人傻眼...尷尬喊：很興奮啊

「小白」變身手機當沖達人　曝手機5分鐘操作勝率達85％技法

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

上海美女翻譯一開口　驚艷柬埔寨國王

日媒：習近平最關注的是台灣、台灣、台灣！

全球最年輕的富豪才18歲！　身價高達938億

她生下6.5公斤巨嬰　千萬人驚呆

星國推「猛男清潔服務」　小鮮肉半裸上門

紙紮女會動了！　還能說47種語言

她訂2萬元外送「餐點到手就狂潑」慘況曝光

心碎影片曝！男孩哭訴「越境被丟包」

台廠供解放軍晶片「研發飛彈」？台積電回應了

洗澡警鈴響　消防員「滿頭泡」赤裸狂奔

羅奇：拜登保留川普抗中政策很怪

準繼父變老公！58歲男求婚遭拒　對方19歲女兒秒嫁

緬甸天菜和尚被捕　多次上街反政變

更多熱門

相關新聞

埃及最大古城出土！　3千年仍保存良好

埃及最大古城出土！　3千年仍保存良好

埃及在南部城市盧克索（Luxor）挖出一座建於3400多年前的古城遺址。埃及旅遊及文物部指出，這座被稱為「阿頓的崛起」（The Rise of Aten）的城市是該國至今挖掘出最大的古城。

全球超大貨輪3月訂單爆量　長榮是大買家

全球超大貨輪3月訂單爆量　長榮是大買家

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

大排長榮衝擊持續！　全球重要港口貨櫃大塞車

大排長榮衝擊持續！　全球重要港口貨櫃大塞車

長賜號被玩壞！「尺寸好大」竟成色情小說

長賜號被玩壞！「尺寸好大」竟成色情小說

關鍵字：

長賜號蘇伊士運河埃及長榮怪手挖土機

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

找姓林的！翰林茶館連3天珍奶買1送1

高雄新Outlet「skmpark」明年開

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

更多

最夯影音

更多
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念
中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面