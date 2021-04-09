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阿北外出散步身影消失「躺田地2小時」　警夜巡急馳援：原來如此

▲內埔警分局瑪家所巡佐唐榮、警員于志強護送曾男平安返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局瑪家所巡佐唐榮、警員于志強護送曾男平安返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣曾姓男子晚飯喝點小酒後獨自外出散步，卻被發現倒臥在田間，內埔警分局瑪家分駐所所員警獲報前往處理，帶回派出所，根據口袋內藥單，利用M-police行動載具核對，查出住處，送他返家，家屬十分感激。

瑪家所巡佐唐榮、警員于志強執行22時夜間巡邏勤務，獲報前往黎明村朝陽巷有人倒臥在田間，立即前往處理，協助該路倒曾男起身，經檢視該男身無外傷，然卻陣陣酒氣，又無法言語。

由於當時天色已晚，內埔警方遂先將人帶返所，除提供茶水及乾糧供他食用外，另在其褲袋找到一張藥單，利用M-police行動載具核對，查知他住在黎明村黎東路段，遂一鼓作氣護送他返家。

與他同住的妹妹，看到見哥哥平安的返家，焦急的心才平復；並表示，曾男患有失智症，不常說話，常出門後找不到回家的路，更是經警方提起，才知哥哥在外路倒。而當晚他晚餐喝些酒，餐後獨自外出散步，家人察覺後，遍尋不著，所幸2個小時後，見到他平安返家，頻頻向警方致謝。

分局長蔡耀順表示，對於家中65歲以上長者或18歲以上領有身障證明民眾，家屬得向縣府社會處申請NFC愛心手環，該手環結合智慧型手機，可免費連線至協尋中心，並有傳送定位的功能，民眾可多利用。

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屏東內埔警察瑪家

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