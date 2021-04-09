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東光國小幼兒園東港警分局參訪　小小波麗士初體驗超興奮

▲東港鎮東光國小幼兒園師生們60多人到東港警分局參訪 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲東港鎮東光國小幼兒園師生們60多人到東港警分局參訪 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮東光國小幼兒園師生們60多人，今（9）日到東港警分 局參訪，體驗警察應勤裝備並聆聽反詐騙、交通、婦幼等宣導資訊，小朋友們感到新鮮又有趣，感到不虛此行。
▲東港鎮東光國小幼兒園師生們60多人到東港警分局參訪 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼165愛詐騙等宣導、交安宣導。

▲東港鎮東光國小幼兒園師生們60多人到東港警分局參訪 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

東港警分局為讓小朋友更能近距離的認識警察人員，也利用這次機會由三組家防官林義穎教導小朋友自我保護應從小做起，並傳達反霸凌的觀念。

緊接著五組交通組長趙晉偕宣導行人、安全帽與大貨車內輪差等交通安全知識；偵查隊偵查佐胡容慈宣導165反詐騙及毒品的相關危害；東港所所長吳東儒向小朋友介紹最好奇的應勤裝備，包含防彈背心、防彈頭盔、防彈盾牌、手銬、警棍及反光背心、指揮棒等，且讓小朋友們逐一體驗。

他們興奮的穿戴起防彈背心、防彈頭盔及手拿防彈盾牌，頓時化身成小小波麗士，個個擺起姿勢，有模有樣，架勢十足，感到新奇又有趣。

分局長林文煜表示，藉該寓教於樂的方式宣導婦幼、交通及反毒、反詐騙，以培養正確觀念及提升自我保護，讓好的事物在孩子們的心中發芽、成長、茁壯，更藉此機會創造學子、警察機關和學校教育三贏局面。

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