長榮是超大買家！全球巨無霸貨輪3月訂單爆量　創10年新高

▲外界擔憂超大型貨櫃輪是否適合通行於蘇伊士運河等全球貿易咽喉。圖為長賜輪。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

長榮超大型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）3月擱淺蘇伊士運河，衝擊全球供應鏈。值得關注的是，全球船運業同月下單訂購貨櫃輪數量，不但創下10年以來單月最高紀錄，甚至幾乎與去年全年訂單量持平，而其中一個大買家正是長榮。

金融時報引述航運協會Bimco與船舶經紀商Clarksons數據，全球船運業者3月下單訂購貨櫃輪總量為72艘，總容量86.6萬TEU。其中，多數訂單幾乎都與長賜輪大小差不多，總計有45筆1.5萬TEU以上的超大型貨櫃輪。

這不但刷新2011年6月所寫下的單月採購量50艘、總容量57萬TEU紀錄，也接近去年一整年的訂單量，凸顯全球貿易在後新冠疫情時期迅速增長。

此外，依據提交給監管機構的文件，下訂大筆訂單的公司也包括來自台灣的長榮（Evergreen），該公司3月訂購20艘1.5萬TEU（20呎標準貨櫃）的貨櫃輪。

更多國際新聞

►長賜號不准走！ 運河管理局要船東「賠償280億」才放行

►習近平最關注「台灣、台灣、台灣」 日經曝：王毅此舉露餡了！

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事