疑追求不成！屏東男「假車禍擄殺」通訊行甜姐兒　被逮還呼呼大睡

記者陳崑福、陳羿妏／屏東報導

屏東縣萬丹鄉昨（8日）驚傳擄殺事件！事發當時一名31歲曾姓女騎士行經大昌路附近時，遭一名55歲黃姓男子製造假車禍追撞，隨後被擄走帶上車，警方獲報後，今（9日）中午在一處空屋發現女子明顯身亡。據悉，雙方是在曾女上班的通訊行認識，惟黃男疑似追求不成，才會在昨晚將曾女撞倒後，擄往空屋，失手殺害棄屍。

▲男子疑似追求不成，擄殺女子。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

回顧整起事件，車禍發生之後，曾女的親友趕忙在臉書社團「屏東縣萬丹交流地」發文提到，「請問有人能提供4/8 22:30左右，屏東市區往萬丹方向的行車紀錄器嗎？女生朋友被撞之後被人帶上車，現在還找不到人，這時間有經過這路段的人，如果有行車紀錄器的話拜託提供給我。」警方獲報後，也立即出動200名警力尋找，直到今中午才在屏東一處空屋，發現曾女明顯身亡。

據了解，曾女是一名通訊行服務銷售小姐，長相甜美，黃男則在購買手機時認識女子，卻疑似追求不成，製造假車禍，進而將對方擄往空屋後，失手殺害並棄屍。直到黃男今上午6時許才自行赴派出所投案，然而黃男到案後，僅稱有與曾女發生車禍，並把曾女帶走，卻遲遲不說出曾女位置，還在警局呼呼大睡，拒絕說明。

直到警方抽絲剝繭、調閱周邊監視器畫面，並鎖定曾女手機定位，才在水源路一處空屋發現明顯身亡的曾女；據悉，該空屋非黃男所有，但距離黃男住處僅50公尺，因此詳細事發動機、過程，仍有待調查釐清，目前檢察官會同法醫抵達案發現場驗屍，以釐清真正死因。