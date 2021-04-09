火鍋肉盤為什麼要墊生菜　店員曝真相有3大原因

▲到火鍋店點配菜或肉盤，仔細觀察會發現有的底下會再墊一片生菜。（圖／Unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

許多人愛吃火鍋，想吃什麼，丟下去煮一下，料理方便又快速，尤其到店內享用時，海鮮、蔬菜、肉片等滿滿好料上桌，看起來超澎湃。不過有些配菜或肉盤底下會再墊一片生菜，也被疑惑這生菜能不能吃，專攻美食領域的搜狐號「小乾倩倩的遊戲的美食」，好奇詢問在火鍋店上班的朋友，最後答案與3大原因有關。

為什麼部分食材底下要再墊生菜？「小乾倩倩的遊戲的美食」提到，主要有3大原因，分別是「為了美觀」、「顯得量多」、「接住、遮擋血水」。由於生肉顏色鮮紅，直接放在盤子裡，看起來比較血腥，一開始或許不覺得有什麼，但時間久了，可能影響食慾，若搭配生菜一起擺盤，「紅配綠」的顏色會讓視覺感受不一樣。

其次，一般火鍋店給的配菜量不多，尤其是肉類，即使經過漂亮擺盤，但有的看起來就一點點，而生菜較為蓬鬆，墊在肉下面，可以營造份量多的錯覺。此外，新鮮的肉類食材有些還帶著血水，再多墊上一片生菜的話，可以接住並遮擋血水，讓人看了後，不會用餐到一半覺得噁心。

至於這片墊肉的生菜可以吃嗎？「小乾倩倩的遊戲的美食」指出，生菜本身沒有問題，當然可以食用，只是用來墊肉，又沾了血水，很多人看到感覺沒辦法接受，會去吃的人也不多。另外也有網友認為「說不定重複利用好幾次」，奉勸別吃。