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獨／食力驚人！台人一年吃掉220萬盤和牛　連鎖業者狂衝分店數

▲食力驚人！連鎖餐飲業者統計，台人光是一年就吃掉220萬盤和牛。（圖／記者游瓊華攝）

▲食力驚人！連鎖餐飲業者統計，台人光是一年就吃掉220萬盤和牛。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台灣人愛吃和牛，餐飲集團統計旗下分店，粗估台人累計一年約吃掉220萬盤和牛。此數據也讓業者信心大增，不但一口氣新開5個新品牌、全台共計逾70家分店，預計今年將再開逾10家分店。此外，集團也大手筆砸下2億多元，在7期豪宅區設總部，預計2022年底啟用。

集團統計，台灣人愛吃和牛，粗估台人光是一個月就吃掉超過18萬3000盤和牛，累計逾超過219萬6000盤和牛肉片。若進一步計算，一盤和牛肉片重量大約120公克，219萬6000盤就約為264公噸重。

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業者也笑說，日本和牛的部份大約一隻550到650公斤，屠宰後可用的品項重量大約在250到350公斤左右。由於牛隻的重量及取肉率每隻都不一樣，若以中間值300公斤計算，台人等於一年吃掉880頭和牛。

▲餐飲集團統計旗下分店，粗估台人累計一年約吃掉220萬盤和牛。（圖／記者游瓊華攝）

▲若以一盤和牛肉片120克計算，台人一年共吃掉264公噸和牛，約880頭和牛。（圖／記者游瓊華攝）

就是因為看好國內消費市場活絡，築間餐飲集團火鍋從去年起跨足燒肉市場，一口氣開設3個新品牌，包括本格燒肉、燒肉Smile以及黑毛和牛一頭切；火鍋品牌同樣腳步積極，新設兩家和牛火鍋品牌，分別是有之和牛以及日暮裏等和牛火鍋店。今年雖未再添新品牌，但店家數會持續擴增，今年預計再展10家新分店。

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