一個人吃鍋！鄰桌3妹子笑「邊緣人」　他霸氣嗆：不然妳們過來坐啊

▲有些人喜歡獨自用餐，認為這樣「無拘無束」很享受。（示意圖／記者蔡玟君攝）

實習記者閔文昱／綜合報導

一名男網友自己一個人去火鍋時，竟然被隔壁桌的3個妹子竊竊私語，甚至被嫌棄是「邊緣人」，讓他相當無言，於是霸氣發文表示，「不然你（妳）們過來坐啊，我請客讓你（妳）們吃到飽！」文章一出，竟釣出「想報名」的網友。

一名男網友今（23）日在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示中午時一個人到火鍋店用餐，結果意外遭到隔壁桌的妹子指指點點，甚至還被嫌是「邊緣人」，讓他霸氣PO文，「不然你們過來坐啊！我請客讓你們吃到飽，還不用改名海鮮豆腐、泡菜臭臭、腸旺鴨血、養生菇菇之類的...」。

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▲男網友一個人去吃火鍋遇妹子竊笑「邊緣人」。（圖／翻攝自Facebook社團／爆廢公社二館）

原PO也在文末指出，自己時常一個認看電影吃飯旅行，認為這樣「無拘無束的很享受啊！」詢問「有廢友跟我一樣的嗎？」吸引不少網友關注。

許多網友看完原PO的經歷後，紛紛留言表示，「我也是一個人看電影爬山環島吃飯騎單車旅行」、「一個人吃飯自在，吃鍋享受」、「我也喜歡一個人要做什麼就做什麼」、「沒想到居然有人會這樣說，還被你聽到」、「她們有小孩之後，就會知道一個人的時光有多珍貴...」、「我也會自己去吃火鍋，邊吃邊追劇，爽！」甚至還真有網友報名，「你在哪？我可以攜伴嗎？」