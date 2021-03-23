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窩心男帶吃貨女友嗑火鍋　她「一開Google評論」傻了：渣男！

▲▼ 。（圖／翻攝自Google評論）

▲女網友在Google評論上發現男友有砲友。（圖／翻攝自Google評論）

記者曾筠淇／綜合報導

繼蝦皮、KKBOX之後，居然連「Google評論」也能抓到另一半對感情不忠的證據。一名女網友日前在高雄某家火鍋店用餐後，因為覺得餐點很好吃，所以便在Google評論上給了5顆星；戲劇化的是，她竟在評價中意外發現男友在當地有砲友，讓她忍不住直呼，「還有臉打在Google評價？」

這名女網友2週前在Google評論上寫道，幾天前男友帶他到店裡用餐，因為覺得太美味，所以便留言給評價；想不到，居然在眾多評價中看到「熟悉的頭貼」，那人正是她的男友，「居然他在高雄有砲友，而且還是砲友帶他去吃才介紹給我這家店的！」

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女網友看到後相當傻眼，心想男友怎麼敢在評論上透露自己有砲友，「不知道我是在地嚮導六級嗎？」不過樂觀的她隨即又向店家道聲感謝，「謝謝這家店讓我看清一個渣男、一個爛人」，之後她也要帶其他男人去用餐。

▲▼ 。（圖／翻攝自Google評論）

▲男網友大讚該家火鍋店，還自曝有砲友。（圖／翻攝自Google評論）

往前滑到「3週前」的評論，確實有一名男網友表示，他與砲友做完那檔事後，便被拉到該店用餐；他大誇特誇，「每一次夾出來的東西都是驚喜，都是難以言喻的好吃」，因此和砲友吃完飯後，他便趕緊拿包包往外衝，跳上愛車開往屏東，「我真的迫不及待要讓女友吃到這裡的料理。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Google評論）

▲男網友在高雄吃飽後，就開車回屏東。（圖／翻攝自Google評論）

記者實際查詢女網友的名字後，發現她有在經營YouTube頻道，還曾上傳一則烹煮番茄海鮮湯的影片；而從她的Google評論上可見，她曾去過台北、桃園、宜蘭、台中、台南等地，其中又以高雄、屏東的餐廳為大宗。至於男網友則難以確認其身分，只能知道他很常出沒於台南、高雄及屏東。由於雙方身分難以做連結，因此不排除女網友為反串。

此外，由於男網友以相當浮誇的詞彙來誇讚店家，因此也有人推測，這可能是店家為了打廣告而使用的手法。不過，記者實際致電店家後，至截稿前尚未取得回應。

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