立院決議支持恢復緬甸民主　要求放寬在台緬人停居留期限

▲ 緬甸示威者自製武器對抗軍隊。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

緬甸軍方自今年2月1日發動政變至今，拘押文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和多位民選政府官員。對此，立法院會9日通過民進黨團所提的決議案，包括支持國際社會為恢復緬甸民主、保護人權的相關決定與行動、要求政府加強保護僑民，以及對於滯留在台的緬甸人士視個案放寬在台停居留期限。

緬甸軍方發動政變，拘押翁山蘇姬和多位民選政府官員，面對數以萬計的緬甸人民上街抗爭，起初軍方僅用水砲車驅趕抗爭群眾，但鎮壓手段不斷升級，近日更是用真槍實彈掃射抗爭群眾。對此，民進黨團、時代力量黨團皆提出相關決議案，立法院會9日通過朝野共同簽署版本。

▲立法院會9日通過聲援緬甸決議文，經立法院長游錫堃宣讀後完成程序。（圖／記者屠惠剛攝）



根據通過的決議文，立法院各黨團有鑑於緬甸軍方持續以武力強勢鎮壓緬甸示威抗議民眾，造成嚴重傷亡，其暴行已引起國際社會震驚 、關注及譴責。中華民國為愛好民主、自由、和平的國家，無法接受緬甸軍方對平民動武及踐踏人權。

決議文表示，立法院支持國際社會為恢復緬甸民主、保護人權的相關決定與行動，並呼籲緬甸軍方勿以武力攻擊和平示威民眾，應以和平、理性對話的方式化解對立情勢，以及儘早恢復緬甸的民主政治。

決議文指出，目前在緬甸台商約數百名，中華民國政府應加強保僑護民相關作為，與在緬台商保持密切聯繫，以及時提供當地重要資訊及必要協助。

決議文也要求，中華民國政府基於人道考量，在緬甸情勢緩解前，對於滯留在台的緬甸人士應視個案情形放寬在台停居留期限。

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