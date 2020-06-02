「明陽F4」賣A書！3年狂撈68萬　供貨員身分曝光…坦承：想討好他們

▲明陽F4賣違禁品，3年狂撈68萬元，而背後供貨員竟是教導員及管理員。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜、陳韻如／高雄報導

法務部矯正署明陽中學有教導員及管理員為了方便管理收容學生，竟挾帶香菸、乳清高蛋白粉、黃色書刊給人稱「明陽F4」的4名學生，供他們在學生間轉售，坐牢期間一共獲利68萬餘元。案經檢方查獲，2日偵結依圖利罪起訴教導員及管理員。

據了解，「少年矯正學校設置及教育實施通則」及「明陽中學收容學生親友送入飲食注意事項」明文寫著香菸、乳清高蛋白粉及色情刊物等屬違禁品，但一名黃姓教導員及林姓管理員疑似為討好「F4」，利用教導員及管理員進入學校戒護區免經檢查的漏洞，自2017年間至2019年2月間，以自行購買或代買、代為轉交等方式，陸續將香菸、乳清高蛋白粉、色情書刊及青春痘藥膏等違禁品挾帶入校，並藏匿在與「F4」約定的藏匿之處供其取用。

▲黃、林2人將違禁品挾帶入校後，藏匿於飲水機底部，供「F4」拿取。（圖／記者洪靖宜翻攝）

「F4」在拿到物品後，再以200元、1000元、1900元不等的價錢在學生間販售，初估獲利高達68萬餘元。檢方事後於黃姓教導員所管理支庫房中查獲未開封香菸36包、已分裝香菸60支等違禁品及打火機、滅煙器3支，證據確鑿，法院也因此將黃、林2人裁定羈押，檢方2日偵結，並依圖利罪將2人起訴，另因2人以自白犯行，檢方建請法院減輕其刑並量處適當之刑。

▲明陽F4賣違禁品，3年狂撈68萬元。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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