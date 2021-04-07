柯文哲為邱昱凱打造「薪水條款」？　北市府澄清：2016年就訂定了

▲悠遊卡公司總經理邱昱凱。（圖／悠遊卡公司提供）

記者袁茵／台北報導

被外界稱為「網軍頭」的邱昱凱，升任為悠遊卡公司總經理，其薪資備受外界關注，外傳北市交通局量身打造「小凱條款」，董事會核定薪資報市府「專案核准」即可，年薪推估至少350萬元起跳。對此，北市交通局長陳學台7日表示，薪資標準規範早於2016年就訂定，並沒有所謂「小凱條款」，僅是調整為不得超過北捷同級人員待遇。

悠遊卡公司3月25日晚間宣布，悠遊卡投資控股股份有限公司（悠遊卡投控）及悠遊卡股份有限公司（悠遊卡公司）分別於25日召開董事會，決議通過悠遊卡公司董事長陳亭如免兼總經理，並升任投控總經理；而原悠遊卡公司總經理職務，由年僅33歲的管理群副群長邱昱凱升任。

由於邱昱凱過去曾替柯文哲操盤選舉，因負責網路宣傳，所以被封為「網軍頭」，隨後因為被爆出喬兵役事件，黯然離開北市府，並於2019年加入悠遊卡公司，如今再度高升悠遊卡公司總經理，引發外界熱議。

外傳柯文哲2020年在市長室會議通過「市府主管並捐助成立基金會行政法人及六大公司董事長執行長總經理副執行長薪資及獎金發放原則」，不過北市交通局增加「另有特殊原因及考量，可專案報經市府核准」，堪稱「邱昱凱條款」。

對此，台北市議員王世堅7日受訪時痛批，柯文哲「先上車後補票」，想幫邱昱凱開一道大門，若柯文哲不道歉，那8日北市議會質詢「小心一點」。

不過，陳學台7日澄清，「另有特殊原因及考量，可專案報經市府核准」這項是在2016年就訂定的，邱昱凱薪資仍由悠遊卡公司下次召開董事會決定；北市府2020年就修改了規定，悠遊卡投控及悠遊卡公司董、總座薪資，從原本的最高不得超過北捷董、總座的2倍薪，修正為不得超過北捷同級人員待遇。

而邱昱凱7日下午也抵達台北市議會拜會議員，提及過去在悠遊卡期間接受議會監督，固定會來報告，這次當然也會接受議會監督，並努力說明清楚悠遊卡公司的發展方向。