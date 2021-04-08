獨／悠遊卡總座邱昱凱年薪300萬挨轟　柯市府定調改成月薪14.3萬

▲悠遊卡總座邱昱凱。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲麾下有「網軍頭」封號的邱昱凱，在協助柯順利連任後，進入悠遊卡服務，「蹲點」2年後在上個月升任悠遊卡公司總經理，年薪超過300萬，引發外界熱議。對此，柯市府內部定調，不啟用但書特例，其薪資將「不超過200萬」，以年薪14個月計算，月薪約14.3萬左右。

針對外界關注邱昱凱薪資問題，柯文哲在去年底拍板「市府主管並捐助成立基金會行政法人及六大公司董事長執行長總經理副執行長薪資及獎金發放原則」，悠遊卡投控及悠遊卡公司董事長、總經理的薪資，不得高於北捷同級薪資。根據該規定，邱昱凱的薪資比照北捷總經理，同樣是16.4萬。

但外界盛傳，柯市府有後門條款，邱昱凱可透過該條例的但書，以「專案核准」方式，擺脫該條例束縛，依舊領受高達25萬的月薪。

由於薪資問題爭議不斷，據了解，邱昱凱已和柯文哲討論達成共識，確定不會引用該特例條款，仍將依循柯在去年底拍板，「悠遊卡投控及悠遊卡公司董事長、總經理的薪資，不得高於北捷同級薪資」相關規定。

邱昱凱目前仍維持原職等薪水，其升任為北捷總經理後的薪資，預計在6月時由悠遊卡公司董事會核定，屆時再補。據了解，市府已定調，屆時提報董事會的數字會用全年薪資不超過200萬為上限，除以14個月下來，月薪約14萬左右。

台北市議會7日開議、8日展開施政報告總質詢，7日中午北市府官員陸續拜會議員，邱昱凱也和悠遊卡公司董事長陳亭如同赴議會；針對外界質疑，邱僅表示，過去在悠遊卡公司期間接受議會監督，固定到議會報告，這次當然也會接受議會監督，並努力說明清楚悠遊卡公司的發展方向。