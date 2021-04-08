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搭上太魯閣全家剩她倖存！愛犬小掰追思會哭了　校長悼國體大兄妹

記者莊智勝／花蓮報導

台鐵太魯閣脫軌事故釀成50死、逾200傷，其中花蓮玉里鎮牧師之女鍾惠美一家4口也搭上這班死亡列車，結果丈夫與就讀國立體育大學的兒子張恩翔、女兒張恩昀不幸罹難，全家只剩她倖存。今是太魯閣事故頭七，國體大校長邱炳坤也在臉書悼念恩翔、恩昀兄妹倆，「比賽，現在結束了！縱有萬般不捨，只能含淚送你倆離開。」

▲▼太魯閣出軌，國體大張恩翔、張恩昀兄妹追思會。（圖／地方中心翻攝）

▲父親張信盛與恩翔、恩昀兄妹3人均在太魯閣事故中罹難。（圖／地方中心翻攝）

鍾惠美與先生張信盛來自玉里鎮的牧師家庭，倆人結縭多年，育有恩翔、恩昀一對兒女，兄妹倆更順利考入國體大就讀，是體育界的新星；事故發生當天，鍾惠美一家4口搭上408列次的太魯閣準備從台北返回花蓮，不料途中發生事故，恩翔、恩昀兄妹及丈夫均罹難，原本幸福美滿的家庭，如今只剩下鍾惠美一人倖存。

▲▼太魯閣出軌，國體大張恩翔、張恩昀兄妹追思會。（圖／地方中心翻攝）

▲今追思會小掰也到場，鍾惠美還頻頻彎腰替牠拭淚。（圖／地方中心翻攝）

今亡者頭七，現場也舉辦追思會，悼念父子3人；鍾惠美一夕之間痛失3至親，不顧額頭、雙腿還裹著紗布，神情哀戚地出席追思會。忠犬「小掰」也到現場送主人最後一程，過程中鍾惠美還頻頻彎腰替小掰拭淚。

國體大校長邱炳坤今也在臉書PO文追悼，「國體大部落的兒女，恩翔、恩昀！人生就像一場路跑賽，有些人終點遠些，有些人則短一點。比賽，現在結束了！縱有萬般不捨，只能含淚送你倆離開。」

邱炳坤說，恩翔品學兼優，對原鄉社會充滿熱情；恩昀個性活潑陽光，在田徑場上爆發力十足，回想兄妹倆剛回到國體大部落的時候模樣青澀，倆人以原民的善良、熱情，讓國體大部落充滿歡樂的歌聲與笑聲，「今天，我代表國立體育大學帶來你們的榮譽學士學位證書以及國體大校友證，我們的心永遠在一起，我們永遠都是一家人！」

▲▼太魯閣出軌，國體大張恩翔、張恩昀兄妹追思會。（圖／地方中心翻攝）

▲▼太魯閣出軌，國體大張恩翔、張恩昀兄妹追思會。（圖／地方中心翻攝）

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