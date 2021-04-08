坦承「錯誤性觀念」！韓N號房創始人出借蹂躪17歲性奴　判34年重刑

▲南韓N號房創始人文炯旭。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓透過聊天軟體Telegram建立的「N號房」聊天室，透過付費會員觀看性剝削影像維持運作，震驚社會，而其年僅24歲的創始人文炯旭（문형욱，音譯）於今（8）日下午遭一審法院判處34年有期徒刑。

根據《韓聯社》報導，文炯旭以暱稱「GodGod」長期在N號房活動，大邱地方法院安東支院刑事部法官長趙淳杓（조준소）於8日，以涉嫌違反兒童、青少年性保護法律，判處遭起訴羈押的文炯旭34年徒刑。

先前文炯旭曾於2020年6月遭檢方以違反兒童青少年性保護法、特殊傷害等罪嫌起訴，而檢方於該年10月以其犯罪計畫縝密、受害人數眾多、影像在網路上散播等為由，向法官求處判其無期徒刑。

據悉，文炯旭從2015年7月就有類似犯行，2017年在育幼設施擔任社服員，2019年在N號房開設12個聊天室後，向每名會員收取90萬韓元當作禮券，其被逮後曾向警方供稱受害女子高達50人，坦承自己有「錯誤的性觀念」。

►N號房始祖GODGOD正臉示人！ 認了「性觀念錯誤」無表情向受虐者道歉

►N號房始祖GODGOD自爆：性虐片受害女有50人！ 犯案不為錢「只為好玩」

►愛怎摸都行！N號房GodGod身份公開 出借17歲「性奴」...拖至摩鐵蹂躪

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

爽吃生魚片、莫凡彼！台北老爺Le Cafe 雙人平日下午茶券只要1230元