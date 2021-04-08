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日本平交道「禁做」這6動作！　網友見圖笑翻：奧運選手都辦不到

▲▼日本一處鐵路平交道的警示牌，讓網友集體笑翻。（圖／翻攝自推特）

▲日本一處鐵路平交道的警示牌，讓網友集體笑翻。（圖／翻攝自推特／@nnnkkkttt222333）

記者張寧倢／編譯

日本東京奧運將於7月展開，然而，推特上一名日本網友發現，當地一處鐵路平交道的告示牌，原本目的是要呼籲民眾不要任意穿越，但看板上的危險動作範例，讓網友看了笑翻，「這東奧選手來都不一定可以。」

根據日媒《J-town》報導，日本香川縣高松市鐵路一處告示牌原本的用意是警示行人不要強行穿越平交道，卻意外在推特上蔚為話題，用橘、黑、白等對比強烈的色彩設計，搭配6種「危險動作」範例圖示，其中囊括了跨欄、體操、跳箱、背越式跳高等各種專業運動姿勢，有網友看了笑翻，直呼「有夠難，這才是越過平交道的最大障礙！」

這篇貼文才上傳10天就已經獲得5.4萬人按讚、1.6萬次分享，許多人在底下留言，「看了會笑噴的警示牌」、「這根本奧運規格」、「我覺得就算是東奧選手，也不會這麼做的」、「真棒，過馬路時看到心裡肯定會暖洋洋的」、「不要在平交道跳凌波舞」、「會不會結合太多種項目」、「右上的長腿還不錯」、「我敢賭那根棍子肯定承受不住」。

參與看板製作的鐵道事業本部藤本重信受訪稱，在這條路線上的平交道數量相當多，因此也有很多民眾會任意、強行穿越平交道，為了安全起見，希望能以「具有衝擊力」的注意事項做強烈宣導，在內部募集的多個設計方案中，最中採用了這一方案，「能讓很多人對看板產生興趣，在喚醒民眾安全意識上，我認為是成功的。」

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