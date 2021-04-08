發票中200元店員一句「這是千萬」　他揭12字爆笑結局：心臟快停

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友8日在臉書「爆廢1公社」PO文分享自己的糗事，內容提到，7日去超商兌換中了200元的發票，店員先是說出「你這是1000萬」，接著又吐出12字，讓他一下子從天堂掉進地獄。而這篇文章PO出大約一個小時，就笑翻將近千名網友，大家紛紛留言調侃他，「恭喜你耍寶成功」、「害我跟你一樣，瞬間心臟快停了」。

原PO提到，昨日（7日）前往超商，想說順便把中了200元的發票換一換，沒想到店員一看，竟然說出「先生，你這是1000萬」，聽到這句話的瞬間，他緊張到彷彿心臟都快停止跳動，想大喊還要極力忍住。

▲原PO到超商兌換發票，卻體驗了「跳崖式」的心情起伏。（示意圖／記者劉昌松攝）

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但就在這個時候，店員又接著補上12個字，「後面的3碼是不算中獎的哦！」直接打碎原PO的發財夢。其他網友看完文章，紛紛留言調侃他，「再見，謝謝惠顧」、「醒醒吧，還是張收據，不能換錢」、「恭喜你耍寶成功」、「害我跟你一樣，瞬間心臟快停了」、「天堂地獄一瞬間」。

也有網友表示自己的狀況和原PO一樣，發票末3碼和1000萬元的特別獎一樣，卻連200元都不能領，「我也有一張，哭哭。」這篇文章PO出大約一個小時，就吸引將近千名網友按讚分享，留言討論相當熱烈，最後還有好心人提醒，除了1000萬元的特別獎之外，「200萬元（特獎）的號碼也要全中才有，下次記得哦！」

▼特別獎和特獎都是「8位數號碼相同」才有獎金。（製圖／記者陳俐潔）