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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

WHA有望出現非邦交國提案挺台　吳釗燮坦言：很多動作都有

▲▼立法院外交及國防委員會 外交部長吳釗燮答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

第74屆世界衛生大會（WHA）將於下月召開，外交部今年將循例辦理友邦提案支持台灣參與。至於是否會有非邦交國加入提案行列，外交部國組司副司長蕭伊芳8日表示，這是外交部未來努力的方向；外交部長吳釗燮則說，對於直接和間接的支持，外交部都會繼續努力爭取。

立法院外交及國防委員會8日邀請吳釗燮以「在GCTF架構下台美的全球夥伴合作關係」為題進行報告，並備質詢。民進黨立委蔡適應質詢時關切，外交部針對本屆WHA工作小組的推動項目為何。

吳釗燮表示，今年的WHA將於5月24日至6月1日召開，外交部已做過很多內部的討論；蕭伊芳則說，外交部全年都在推動參與。

蔡適應詢問，台灣今年是否需要由友邦提案，讓台灣以觀察員的身份入會參與。蕭伊芳表示，這些內部都已經在做研議，大致上的工作方向、策略已經底定，但是細部操作還是需要經過討論。

蕭伊芳指出，如果按照去年循例，外交部會做這樣的安排，在去年5月WHA的第一次會議時，已經有友邦幫台灣提案，在11月的復會大會上，也有友邦在進行討論及辯論，「友邦為我們提案，是歷年來都有在進行」，外交部今年的規劃會循例辦理。

蔡適應追問，目前除了是邦交國的友邦幫台灣提案，還有幾個重要國家的國會、領袖表達支持台灣參與WHA，這些國會、領袖是否也會加入連署。

蕭伊芳說明，現在世界各國的友我國家、行政部門、立法部門都陸續發出支持台灣的聲音，「但是他們不是會員國、是以個人身份」，所以沒辦法在大會提案。

蔡適應再問，目前是否有非邦交國的國家願意連署提。蕭伊芳則說，這是外交部未來努力的方向。

吳釗燮表示，外交部爭取其他國家協助台灣，除了邦交國的正式提案，還有聯合進洽、書面致函等方式，這些動作都有，對於直接和間接的支持，外交部都會繼續努力爭取。

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