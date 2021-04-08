「保護乘客到最後！」台鐵2分鐘影片悼念司機員　網淚：任務完成了

▲太魯閣號事故台鐵09:28鳴笛，火聯會台北分會會長張伸維黃絲帶哀悼。（圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台鐵408次太魯閣號本月2日衝撞工程車，釀成50死、211傷，其中司機員袁淳修在事發前鳴笛、最後4秒拚命踩煞車，兩人為挽救全車乘客，堅守崗位雙雙殉職。事後，台鐵以專車「送他回家」，完成最後一趟任務。台鐵全線列車也於今早9時28分一起鳴笛，感念兩位的勇敢「保護乘客到最後一刻」。

台鐵稍早在官方粉專「fun台鐵」分享一支2分鐘影片，緬懷殉職的袁淳修及江沛峰，並對此次事件中的所有罹難者致上最誠摯哀悼。而根據運安會調查發現，事故列車當時於9時28分47秒停擺，因此選擇在今日上午9時28分，全台列車一同鳴笛，向事故中殉職的2位優秀司機員表達悼念之意。

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▲司機員殉職！台鐵特派專人員列隊 高喊「淳修 一路好走」送別。（圖／記者張君豪攝）

「僅以這支影片，感謝兩位司機員的勇敢，保護乘客到最後一刻！」影片中記錄著專車護送司機員袁淳修從花蓮站抵達樹林站，台鐵同仁列隊忍淚喊：「淳修，任務結束！」祝福他一路好走，畫面令人動容。隨後於下午16時50分回到台中的家，「今天我們一起陪伴你下車，因為你的勇敢，保護了乘客到最後一刻，你的精神，我們會一起延續在鐵道上。」

影片公開後，網友們也紛紛留言向兩位司機員致上最高敬意，「完成任務，一路好走。望兩位英勇駕駛員安息」「謝謝兩位負責勇敢的司機」「感謝祢們的勇敢和負責任的精神，任務完成了……請記得好好的守護祢們的家人，一路好走」「辛苦了：台鐵工作人員」。