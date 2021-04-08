97萬粉網紅「喝播」拿命換錢！灌10瓶酒拼點閱　自虐式表演爆紅

▲大陸興起「喝播」。（圖／翻攝自北京日報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸直播盛行，早前流行的「大胃王吃播」，被眾多官媒批評後逐漸式微，但近日「吃播」消失「喝播」又起！一種以喝酒為主題的「海量喝播」影片冒了出來，有主播為拼點閱發布一次性挑戰喝10瓶烈酒影片，甚至有主播在「喝播」過程中嘔吐。

各大直播平台上，近日出現不少打著分享美食的幌子，實則「喝酒挑戰」的影片。有的主播則更加明目張膽，連菜也不吃，直接「對著瓶吹」，一口氣拿出好幾瓶號稱很易醉的酒，連續喝完，甚至有酒量欠佳的主播不畏挑戰，喝至嘔吐。

也有不少「喝播」直播主是年輕女性，她們的「海量」因與形象的反差，更加博人眼球。抖音上一名擁有97.5萬粉絲的女直播主，每兩三天便會更新一則「喝播」影片，並宣稱「不求喝醉，只求喝飽」、「酒是食糧精，越喝越年輕」。

影片中，她面前會擺著大蝦、肘子等菜，但吃菜不是重點，她用勺子舀出一勺酒，用打火機點燃，隨手將一張衛生紙放在酒上。紙巾點燃，「點酒」成功。隨即，她端起手邊的大酒杯，一口氣喝完了整杯白酒。

▲直播主拿命換錢。（圖／翻攝自北京日報）

據《北京日報》、《澎湃新聞》報導，一名以介紹養動物為主的主播，平均一條影片只有數百至數千播放量，但其中有一條「挑戰喝九瓶酒」影片，播放量高達4.5萬。也有以年輕女性「把喝酒當喝水」作為賣點的影片，播放量可達173萬。

不少網友對主播酒量之大感到驚歎，也有人擔心健康，認為喝酒要看心情，不應該當作表演。北京回龍觀醫院酒藥依賴病房主任楊可冰指出，「如果每周都高頻率喝酒，而且形成規律性飲酒，肯定會出問題的，無異於拿命換錢。」她認為，「喝播」的主播應該為個人健康著想，而影視平台有責任監管相關影片的發布，不能賺黑心錢。

目前，部分直播平台上搜索「喝播」、「海量喝播」等關鍵詞，已經對此類影片採取了管控措施，會彈跳出相應提示或直接不予顯示。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。