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沒裝備仍直接上！國軍憶「七二水災」200元雨靴都沒：竟毫無長進

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY5，第七節車廂拖離事故現場。（圖／記者黃國霖攝）

▲救援隊反映，手套與遺體袋不夠用，導致人員必須徒手觸碰殘肢。（圖／記者黃國霖攝）

記者黃可昀／綜合報導

多虧第一線救援人員，太魯閣號的傷者才能在最短時間獲得救援，亡者也得以重見天日好好安息，不過卻傳出搜救隊「沒有手套」可以用，必須徒手撿起人體殘肢。一名曾經參與過七二水災救援的男子表示，當時國軍們也是每天穿泡水軍靴，還被長官要求自掏腰包買鞋，明明在第一線付出卻被政府漠視，「有錢花幾百億蓋一些蚊子館、會塌掉的停車場，卻不肯把一毛錢花在為你們流血流汗的人民上。」

原PO在PTT表示，他看到救難隊沒手套的新聞，內心實在百感交集，他17年前當兵就遇到此問題，沒想到「居然毫無長進」。2004年他當兵時投入「七二水災」救災工作，連日來的大雨使得弟兄們軍靴全濕，隔天還是得穿上未乾的軍靴繼續奮鬥，所有人都感到濕悶難耐，「我爸聽到說我們居然悽慘成這樣，就說豈有此理，他幫我們全排幾十人買雨靴過來，也不用給他錢了。」

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▲▼太魯閣號事件，現場準備將第8節車廂拉出來前，工人們現場先拜拜燒紙錢。（圖／記者黃國霖攝）

▲救難人員的設備分配不足。（圖／記者黃國霖攝）

令他很心寒的是，一雙雨靴2、300元，國家派他們去救災卻不肯提供充足資源，長官甚至說這種泡水發霉的軍靴無法通過服儀檢測，國軍要自己花錢買新的，「長官說，自己去買，部隊沒錢給你們買鞋子啦」，如今他看著太魯閣號出軌事故，當年碰到的救援問題再度重演，「國家也不是沒錢，但是就是不肯拿出來，反而先開募款，要讓民間來支付這些開銷。」

網友點出，最大問題就是出在資源分配不足，有些役男拿到充足裝備，有些卻明顯不夠用，「不過我們龍坑除油裝備還滿不錯，防護衣服鞋子都新的」、「只有當過兵才知道這種字字血淚」、「募了那麼多錢還是沒有第一線人員的裝備錢」、「難以想像...以前在聯勤補庫裝備都用不完的說」、「先說你是連級還是營級單位，根本就是你的上級單位卡的預算」、「你長官不敢跟上面開口要啊，多說一句不如少說一句，外面職場也一堆這種垃圾。」

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