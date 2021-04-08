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周四變天！北台灣2地「入夜嚴防大雨」　東北風增強又轉涼

▲▼下雨,梅雨,暴雨,大雨,雨天,下雨天。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲週四下午變天，北海岸、宜蘭地區入夜慎防大雨。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

中央氣象局表示，7日（三）東北季風稍微減弱，台灣各地天氣大致穩定，僅花東地區、屏東地區及午後中南部山區有零星降雨。不過，8日（四）下半天起東北季風增強，水氣偏多，各地降雨機率提高，其中北海岸、宜蘭地區降雨最為明顯。

氣象局指出，8日下午東北季風增強，這波水氣偏多，北部、東半部、屏東及中南部山區降雨機會提高，其中北海岸及宜蘭地區降雨比較明顯，入夜後有局部大雨發生的機率，提醒民眾攜帶雨具備用。

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溫度部分，由於冷空氣在下半天才會逐漸影響，溫度變化不會太大，各地低溫約18至22度，而高溫北部及東半部約23至25度，中南部約26、27度。

至於未來一週變化，9日、10日受東北季風影響，北台灣天氣轉涼，有零星短暫雨，但11日、12日東北季風減弱，氣溫稍微回升，各地多雲到晴，僅東半部仍有局部短暫雨，直到13、14日鋒面通過、東北季風又增強，北台灣才會再度轉涼、有雨。

天氣風險公司表示，隨著8日東北季風增強，迎風面的北部跟東半部地區會轉為「雲多有雨」的天氣，溫度略降，變得有些涼意，但中南部不受影響，天氣持續穩定，降雨訊號仍弱，除了節約用水，也要特別注意空氣品質，有一些境外汙染物，敏感族群外出須留意。

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