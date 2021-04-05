獨／熱血護理長上夜班前先救人！親睹傷患遭車廂緊夾…曝最遺憾1點

記者陳羿妏、吳奕靖、許宥孺／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日發生嚴重事故，消防、警察、空勤等各單位積極投入救難。其中，慈濟醫院夜班護理長凃炳旭今（5日）接受《ETtoday新聞雲》獨家訪問，透露當天現場狀況，還提到自己雖然下午4點要上夜班，但當下看到訊息後，仍決定直衝現場救援，結束救災後，還回去醫院值班。

▲夜班護理長凃炳旭上班前衝現場救援。（圖／記者許宥孺攝）

凃炳旭剛與家人結束長途旅行，回家睡飽11小時後，就接獲太魯閣號出軌的訊息，即便下午4點要回醫院上夜班，仍直接騎檔車衝往現場，投入救援；他提到，過程中印象深刻且感到遺憾的是，當時他在第一節車廂的北端隧道口，看到一名男子下半身被緊緊夾在兩節車廂，男子仍有生命跡象，而他問男子「幫你拉褲子、內褲，才可更清楚夾傷的程度」，男子曾點頭，甚至以雙手做出要脫褲子的動作，然而，現場沒有截肢工具，只好請搜救人員破獲車廂將男子拉出，拉出後他原想請直升機載送，但考量現場會因直升機風太大會吹走護理站，故以救護車載送男子至805國軍醫院，惟不幸的是，該名男傷患仍在死亡名單內。

▲太魯閣出軌，車體嚴重扭曲變形，凃炳旭說印象最深刻是一名男傷患雙腿遭車廂夾擊。（圖／記者郭世賢翻攝）

凃炳旭提到，結束救援行動後，他隨即返回醫院值夜班，當時大量傷患的狀況已解除，他主要負責的是，注意住院病患的情形，像是確認8歲楊小妹開刀後的術後狀況，是否有與家屬聯繫上等狀況。

另外，凃炳旭也說，不光是病患、家屬，其實參與救災的人，也都沒有睡好，心理衝擊還是很大，而他雖然有親睹傷患遭車廂嚴重夾擊的情形，但可能常在急診室看到類似狀況，且救援時他待在比較前面車廂，並未進入隧道內，因此覺得內心還算能調適。

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