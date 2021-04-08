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不設台鐵改革小組　政院：「院長主導」盯執行

▲行政院長蘇貞昌赴台鐵災害應變中心視察。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌赴台鐵災害應變中心視察。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

太魯閣號出軌意外造成50人死亡、216人輕重傷的意外。交通部在8日行政院例行院會中報告「太魯閣號事故處理情形及東部鐵路建設」，針對台鐵改革，發言人羅秉成表示，不會設置推動小組，「就是由院長在他的政治意志跟決策執行力上，即時、有效的機動處理」，院長會主導、緊盯所有部會相關政策的後續執行。

針對台鐵改革規劃是否有具體時間規劃，以及是否會指派政委或其他長官負責？政院發言人羅秉成說，院長8日聽取鐵路事故處理情形，已經非常清楚表示堅定改革的立場跟態度，也包括昨天院長跟總統有討論未來台鐵改革方向，包括強化台鐵組織功能的調整，提升台鐵的安全管理跟營運效率，解決台鐵的財務虧損，最後再找出適合台鐵的永續經營模式。

羅秉成說，台鐵的改革不是從現在才開始，早在2019年台鐵總體檢報告完成後就啟動，2年多來有144項建議事項完成其中109項，中長期改革事項要在提示方向進行。這樣的進行要有策略性思維，「階段性加速推動、整體性妥善評估」。

去年就請副院長就鐵道安全有很多跨部會的討論，院長在這次的裁示也表示，對於台鐵，我們深知有許多包袱是歷史包袱，許多負擔是政策負擔，沒有要求台鐵單獨承擔，未來會像非洲豬瘟、防護疫情一樣，緊盯每個環節，落實改革、加速進行。

羅秉成強調，院長會在既有改革基礎底下，緊盯每個環節，「這不用特別指定哪個政委處理」，早在去年就由副院長以專案會議方式推動，院長會緊盯每個環節，在階段性推進過程裡進行下一階段改革，這需要立法院跟各界支持，希望經此傷痛都能共同支持台鐵改革。

至於用什麼方式來推動相關改革、是否用推動小組方式進行？羅秉成說，院長不希望有太多任務型組織、疊床架屋，要能夠及時有效地進行各項議題的改革，包括非洲豬瘟、新冠肺炎防疫、抗旱作為等，都沒有推動小組，就是由院長在他的政治意志跟決策執行力上，即時、有效的機動處理，院長會主導、緊盯所有部會相關政策的後續執行。

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