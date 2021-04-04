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社會 社會焦點 保障人權

醫還原救難現場！驚見「籃球大頭顱」：無完整肌膚…腦漿還在流

記者陳羿妏、吳奕靖、許宥孺／花蓮報導

台鐵408車次太魯閣號2日發生半世紀嚴重事故，釀成51死、200傷慘劇。花蓮縣消防局救護大隊大隊長、特搜隊教官，同時也是62歲花蓮慈院骨科醫師吳坤佶今（4日）受訪還原驚悚的救難現場，其中他更提到，自己目睹像籃球一樣大的頭顱，腦漿仍在流動，甚至沒有一寸完整肌膚包著。

▲吳坤佶。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳坤佶還原驚悚救援現場。（圖／記者吳奕靖攝）

吳坤佶2日接獲消息後，因為放心不下，但當時仍有50幾個患者在候診，經協調後即告假著上裝備，上午11時許趕抵現場指揮救援。他提到，他與其他弟兄爬到火車上，又爬下來，再貼著軌道行走，才終於走進最嚴重的第6、7節車廂，而映入他眼前是變形的車體，且身旁躺著一名年輕女性，見女子面目猙獰，他趕緊用外套把臉蓋起。

接著吳坤佶與打火弟兄們將遺體一個個放好在軌道旁，進行檢傷，並透過火車自南方前來接運方式，分送醫院救治，途中他們依照傷患的嚴重情形、醫院可提供的治療，避免大量病患送往同一間醫院；不過，吳也說，將遺體搬上火車最大的困難點在於，他們器械有限，能做就是固定，但車門無法讓遺體的板子進入，所以他們只好以「直的上車，再放成橫的」方式，讓遺體、傷患順利上車。

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▲車廂內走道躺一排傷患。（圖／讀者提供）

吳坤佶說，一梯送完再返回事故現場後，他們與另外一梯弟兄接替工作，而當時空氣不好，隧道滿是車油、屍塊味道，且不通風，他也趕緊建議若不舒服的人可以冷靜深呼吸、靠牆休息。

運送遺體過程，吳坤佶認為，救護車與月台距離，以及月台間距等問題，都會自造成遺體受到二度傷害，故強烈建議，把篩檢中心、醫療中心移到新城火車站，讓檢察官得以進行驗屍。然而，相驗過程只能以「慘絕人寰」4字形容，吳坤佶眼眶泛淚說著「我也是人家爸爸，我看到我的孩子這樣，我怎麼受得了」

▲▼新城火車站運遺體。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼新城火車站運遺體。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 新城車站遺體準備移出。（圖／記者郭世賢翻攝）

吳坤佶說道，其中有屍塊是斷掉、擦著白指甲的手，但身體就是不見了，僅剩一塊大手臂，有的很多是只有一隻腿，知道後來會湊在一起；不過，最讓吳難以忘記的是，他在屍塊中看到一顆跟籃球一樣大的頭顱，但完全沒有一寸完整肌膚包著，且腦漿仍在流動，另外，有些屍塊是頭對折到膝蓋，嚴重變形「特技表演都沒辦法辦到，屍袋不是你想像的立正站好」，而現場瀰漫著油耗味、夾雜血腥味，看到如此人間煉獄，行醫30年的他也忍不住跑到外面乾嘔。

▼吳坤佶在隧道內緊抱小孩。（圖／蔡哲文提供）

▲醫師在隧道內緊抱小孩。（圖／蔡哲文提供）

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