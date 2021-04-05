爸逃命爬上邊坡…慘被誤認成「李義祥同夥」！女兒回應了　

▲男子（右二）被誤認成李義祥同夥。（圖／民眾授權提供）



記者陳羿妏、吳奕靖、許宥孺／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號因撞上滑落邊坡的工程車，發生嚴重出軌意外，釀50死、202傷慘劇。肇事工程車駕駛李義祥被乘客拍到，和其他工人出現在邊坡上，既未打電話求援也未下坡幫忙，甚至疑似開著另一台工程車落跑了，引發外界譁然。不過，畫面中一名男子跳出來急忙澄清，自己也是乘客，並非同夥，而他的女兒稍早也現身回應了。

▲男子被誤認成李義祥同夥，曬出車票喊冤。（圖／家屬提供）

由於事發後，有民眾拍到李義祥與一群人站在邊坡上，但李義祥原先卻供稱，他是獨自巡視工地，因此畫面一出，立刻被打臉，目前檢方將深入調查。不過，畫面中一名男子出面喊冤，曬出自己購買的408次車票，表示他當天從樹林上車，打算回花蓮豐濱掃墓，坐最後一節車廂，事故發生後他因為傷勢不大，便自己走下火車、上了邊坡，豈料，卻被外界誤認是「李義祥同夥」假扮乘客逃離現場。

對此，男子的女兒稍早接受《ETtoday新聞雲》電訪指出，父親正在返回新北的路上，2人尚未見到面，詳細狀況得等見到父親才能知道，目前僅知父親稍後將親自出面接受採訪，還原事情的原委。

▼男子（紅色圈起處）走下車廂。（圖／民眾授權提供）

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