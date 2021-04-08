　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿根廷新恐龍「曾稱霸南美」！激似暴龍　怪奇命名被酸爆

▲▼Llukalkan aliocranianus,one who causes fear,恐龍,阿根廷,白堊紀。（圖／路透社）

▲新發現的「恐懼造成者」，被生物學家認為是白堊紀晚期南美洲的掠食霸主。（圖／路透社）

記者陳怡靜／綜合報導

古生物學家在阿根廷發現激似暴龍的新品種肉食恐龍，牠們活躍於大約8500萬年前，體型巨如大象、頭骨短且突出，具備敏銳聽、嗅覺，稱霸南美洲陸地，科學家們將牠命名為「恐懼造成者」（one who causes fear）。消息一出，立刻被網友狂酸，「這名字真是蠢爆」。

綜合外媒報導，古生物學家3月31日在《古脊椎動物學期刊》（Journal of Vertebrate Paleontology）公布新研究，阿根廷發現新品種的肉食恐龍，屬於阿貝力龍科（abelisaurids），以當地的馬普切語 （Mapuche language）命名為「Llukalkan aliocranianus」，Llukalkan的意即「令人恐懼」，aliocranianus在拉丁語的意思是「異常頭骨」，英文名為「恐懼造成者」（one who causes fear）。

最初，研究人員2015年在阿根廷「Bajo de la Carpa Formation」地層，挖掘出保存完好的完整顱骨。「恐懼造成者」活躍於約8500萬年前的阿根廷巴塔哥尼亞地區（Patagonia），牠們的外型激似同時期稱霸北半球的暴龍，身長約5公尺、體重約1至5噸，體型與大象相似。

▲▼Llukalkan aliocranianus,one who causes fear,恐龍,阿根廷,白堊紀。（圖／翻攝自Google Maps）

▲「恐懼造成者」出沒於阿根廷巴塔哥尼亞地區。（圖／翻攝自Google Maps）

不僅如此，牠們前臂短小、牙齒尖銳、頭骨短而突出、咬合力超強、嗅覺敏銳，阿根廷聖路易斯大學 （UNSL）古生物學家吉內奇尼（Federico Gianechini）也說，這種恐龍比阿貝力龍科其他恐龍還具備更好的聽力，也讓牠們成為白堊紀晚期的頂級掠食者。

新品種的發現讓人感到驚奇，不過許多人對於「恐懼製造者」一名相當有意見，就有不少網友在推特上直呼「很蠢」，也有人反問，「那時候的人類會這樣叫牠嗎」、「也有恐龍被取這種名字嗎」。

ET快訊
首例！20多歲男打AZ疫苗「出現肢體瘀斑」
金管會證實協助NCC查富邦大董蔡明忠！　調查內容曝光
車票不見想退　台鐵冷回：拿到車站退！家屬怒：爬回事故現場找？
曾治豪「像寄生蟲依附5年女友」沒錢又酗酒　她不忍了提分手
「蘇打綠」官司敗訴！要不回團名　被迫變「魚丁糸」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

扯！麥當勞店員「啃完漢堡肉」再給顧客吃　噁爛行徑氣炸百萬人

日本平交道「禁做」這6動作！　網友見圖笑翻：奧運選手都辦不到

多國學者籲「疫源調查」排除中國！　痛批WHO遭政治玷汙

中國人權問題成焦點！北京冬奧恐遭抵制　學者：美中關係受考驗

疫情反彈！加拿大第一大省安大略重啟至少4星期居家令

坦承「錯誤性觀念」！韓N號房創始人出借蹂躪17歲性奴　判34年重刑

日本新冠疫情燒不停！東京新增555確診病例　擬適用防疫重點措施

火星驚見「彩虹劃過天際」！毅力號新照瘋傳　NASA解釋了

他電影看一半「蹲下撿鑰匙」　15分鐘後臉色發青！送醫慘死

搏命養家！9歲泰拳小霸王「受傷不敢說」　媽媽就靠他還債

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

鳳梨鼠薯被唱衰爆氣「現場封釘了！」　噴改車少年家：成熟男人不會並ㄅㄧㄤˋ叫

穿梭變形車廂...血腥味中尋倖存者 搜救犬「確認各角落」來回不放棄！

退休老師傅指導！第8車廂終拖出　陳永郎低調：國家有難我就來了

素描課拿「鄧紫棋美照」當考題　超低分作品網看呆…本人說話了！

扯！麥當勞店員「啃完漢堡肉」再給顧客吃　噁爛行徑氣炸百萬人

日本平交道「禁做」這6動作！　網友見圖笑翻：奧運選手都辦不到

多國學者籲「疫源調查」排除中國！　痛批WHO遭政治玷汙

中國人權問題成焦點！北京冬奧恐遭抵制　學者：美中關係受考驗

疫情反彈！加拿大第一大省安大略重啟至少4星期居家令

坦承「錯誤性觀念」！韓N號房創始人出借蹂躪17歲性奴　判34年重刑

日本新冠疫情燒不停！東京新增555確診病例　擬適用防疫重點措施

火星驚見「彩虹劃過天際」！毅力號新照瘋傳　NASA解釋了

他電影看一半「蹲下撿鑰匙」　15分鐘後臉色發青！送醫慘死

搏命養家！9歲泰拳小霸王「受傷不敢說」　媽媽就靠他還債

改善空氣品質　台南市720座鍋爐汰換更新

電通行銷傳播集團攜手老梅國小　用創意驅動夢想繪本城

盧信昌／葉倫籲設置全球最低企業稅！財源籌措？還是美國重返全球化？

陸研擬「加稅方案」擴大省級稅收權限　推進印花稅、關稅立法

睡前1碗花雕雞醒來「下面無蹤影」！怕成恐怖情人　遵循6秒鐘法則

洋基賭對了！　前榜眼睽違707天登板4.2局飆7K

扯！麥當勞店員「啃完漢堡肉」再給顧客吃　噁爛行徑氣炸百萬人

4寶媽白家綺產後1個月曬照「雙下巴現形」　吳東諺真實反應被讚爆

參訪東森寵物雲新莊店！醒吾科大校長手刀買鮮食　超Q龍貓爬身上

陳冠希IG小號曝光！特殊收藏大公開　網生火：「這一盒好貴」

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

國際熱門新聞

泰國變性妹要抽兵役籤　上身全裸剪短髮報到

心碎影片曝！男孩哭訴「越境被丟包」

違反防疫規定　他300下深蹲猝死

泰版哥吉拉！　巨蜥闖超商爬商品架影片曝

4人性霸凌32歲男！體罰完「亮刀斷根」

史上最大宗！警破獲28噸海洛因　訊息加密仍被逮

他看直播「秒抄一串數字」救了實況主

人呆看臉就知！研究：大腦形狀與長相有關

3.6公尺巨蟒吞了貓　她見大肚秒崩潰

中國恫嚇台灣　美國重申承諾「堅若磐石」

首爾、釜山補選翻轉！吳世勳10年後再當選市長

女師自拍性愛片流出　學生爽看瘋傳

美軍艦通過「台灣海峽」　影片曝光

老虎伍茲車禍原因出爐　140公里過彎失控撞爛

更多熱門

相關新聞

口罩變藝品　雕刻家：痛苦化美麗

口罩變藝品　雕刻家：痛苦化美麗

疫情期間用過的口罩和針筒等一次性醫療耗材，通常都被作為廢棄物處理，不過45歲的阿根廷雕刻家馬斯洛（Marcelo Toledo）突發奇想，他蒐集了這些醫療廢棄物，將它們轉為獨特的藝術品，還打算辦展覽供民眾觀賞，希望能夠將「痛苦轉化為美麗」。

獨臂車手剛重返賽場！「飛躍重摔」遭連續輾過亡

獨臂車手剛重返賽場！「飛躍重摔」遭連續輾過亡

即／阿根廷總統確診！才打完俄疫苗

即／阿根廷總統確診！才打完俄疫苗

車陣見「8公尺綠色貴賓」站路邊

車陣見「8公尺綠色貴賓」站路邊

南港山中傳「恐龍低鳴聲」　1分鐘影片曝光！

南港山中傳「恐龍低鳴聲」　1分鐘影片曝光！

關鍵字：

Llukalkan aliocranianusone who causes fear恐龍阿根廷白堊紀

讀者迴響

熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

李千那認愛是元介！男方見過小孩

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

楊丞琳準備回台！道別李榮浩：盼不用再等300天

新疆貴賓犬掉入「狼撕咬地獄」

中200元發票升級千萬？他曝結局笑翻

忘澆水阿公留盆栽　網：賓士飛了

台南自強號擦撞行人　警消救援

20萬起家！PTT股神賺上億　祕訣曝光

太魯閣4罹難者刷卡購票　總計獲賠7000萬

深夜激戰！20多歲女「噴泉式爆血」送醫　內診椅紅一片

更多

最夯影音

更多
倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫
1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面