阿根廷新恐龍「曾稱霸南美」！激似暴龍　怪奇命名被酸爆

▲新發現的「恐懼造成者」，被生物學家認為是白堊紀晚期南美洲的掠食霸主。（圖／路透社）

記者陳怡靜／綜合報導

古生物學家在阿根廷發現激似暴龍的新品種肉食恐龍，牠們活躍於大約8500萬年前，體型巨如大象、頭骨短且突出，具備敏銳聽、嗅覺，稱霸南美洲陸地，科學家們將牠命名為「恐懼造成者」（one who causes fear）。消息一出，立刻被網友狂酸，「這名字真是蠢爆」。

綜合外媒報導，古生物學家3月31日在《古脊椎動物學期刊》（Journal of Vertebrate Paleontology）公布新研究，阿根廷發現新品種的肉食恐龍，屬於阿貝力龍科（abelisaurids），以當地的馬普切語 （Mapuche language）命名為「Llukalkan aliocranianus」，Llukalkan的意即「令人恐懼」，aliocranianus在拉丁語的意思是「異常頭骨」，英文名為「恐懼造成者」（one who causes fear）。

最初，研究人員2015年在阿根廷「Bajo de la Carpa Formation」地層，挖掘出保存完好的完整顱骨。「恐懼造成者」活躍於約8500萬年前的阿根廷巴塔哥尼亞地區（Patagonia），牠們的外型激似同時期稱霸北半球的暴龍，身長約5公尺、體重約1至5噸，體型與大象相似。

▲「恐懼造成者」出沒於阿根廷巴塔哥尼亞地區。（圖／翻攝自Google Maps）

不僅如此，牠們前臂短小、牙齒尖銳、頭骨短而突出、咬合力超強、嗅覺敏銳，阿根廷聖路易斯大學 （UNSL）古生物學家吉內奇尼（Federico Gianechini）也說，這種恐龍比阿貝力龍科其他恐龍還具備更好的聽力，也讓牠們成為白堊紀晚期的頂級掠食者。

新品種的發現讓人感到驚奇，不過許多人對於「恐懼製造者」一名相當有意見，就有不少網友在推特上直呼「很蠢」，也有人反問，「那時候的人類會這樣叫牠嗎」、「也有恐龍被取這種名字嗎」。