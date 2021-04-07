「老婆墜崖」他崩潰報警！動員百人搜救2天　真相竟是夫妻聯手詐保

▲ 惠勒夫婦為了詐領保險金，策劃一場悲劇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國傳出一起離譜案件，一名男子去年5月著急報案，稱他的妻子為了撿耳環而墜落懸崖。警方立刻趕往現場，出動逾百人搜救，耗費2天一無所獲，未料最後在二人家中衣櫃找到女子，才發現是這對夫妻為了詐領保險金，精心策畫的騙局。

《每日星報》7日報導，西維吉尼亞州警方去年5月底在新河峽國家公園（New River Gorge National Park）展開為期2天的搜救行動，多達數百名急救人員及志願者參與，因為羅德尼．惠勒（Rodney Wheeler）報警指出，妻子茱莉（Julie Wheeler）為了找耳環墜崖失蹤。

搜救期間，羅德尼在臉書上寫道，「我收到很多私訊，所以覺得還是該發文。昨天在格蘭德由（Grandview）發生的意外與我的妻子有關。他們還沒找到她，但我還抱有希望，希望她還活著，而且沒事。我現在傷心又失落，但我必須堅持信念。請給我們一點時間，也請為我們祈禱」，令親友都相當悲痛。

警方遲遲沒能羅德尼稱茱莉失蹤的地點找到她，最後因她的手機後察覺異狀，發現她根本躲在家中衣櫃，原來惠勒夫婦為了詐領保險金，計畫假裝茱莉墜崖身亡，不料被揭穿。羅德尼事後因陰謀妨害司法，被判8月徒刑；茱莉則因陰謀妨害司法及先前超收醫藥費，被判4.5年徒刑及28.9萬美元（約新台幣821萬元）罰金，夫妻雙雙入獄。

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事