他看TikTok直播突黑屏…秒抄一串數字！　意外救了1290km外實況主

記者張方瑀／編譯

觀看TikTok直播或許有一天還能救人一命。美國一名13歲少年就在看直播時，親眼目睹實況主發生意外，立刻循著線索打電話尋求幫助，最後救了遠在1290公里外的12歲少年，兩人也在意外後透過視訊見面，成為真正的好朋友。

根據《Sky News》報導，美國新罕布夏州13歲少年科諾瓦（Caden Cotnoir）日前在家中看TikTok直播，而他關注的實況主是住在1290公里外、西維吉尼亞州的12歲少年賈勒特（Trent Jarrett）。科諾瓦說，當時賈勒特在樹林裡騎著越野四驅車，「突然之間畫面一片空白，你可以看到一點點光，還能聽到他在喊救命。」

賈勒特表示，「我喊出了我爺爺奶奶家的電話號碼，因為這是我唯一記得的號碼。」幸運的是，發現不對勁的科諾瓦立刻將號碼抄下來，並打電話求救。最後賈勒特的父母循線花了20分鐘找到他，原來他被翻覆的四驅車壓住，所幸只有輕微擦傷。

科諾瓦和賈勒特5日透過ZOOM首次見面，因為兩人都愛好釣魚和打獵，很快就成為朋友。科諾瓦的繼父、吉爾曼頓（Gilmanton）警察局長柯瑞爾（Matt Currier）表示，「賈特勒做了對的反應，也幸運找到對的人求救，最後也成功了，真的是復活節的奇蹟。」

►網紅自爆「死過3次」：時間變慢了！ 飄空中俯瞰自己躺手術台

►花園發現藏寶箱…他興奮撬開「惡臭撲鼻」 真相曝光！網全笑了

►網紅健身遭偷拍…他背後「起立蹲下」裝沒事！ 秒向友炫耀蜜桃臀

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

聽音樂、接電話都行！Apple HomePod mini只要2890元