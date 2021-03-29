北韓恐又要試射彈道飛彈！衛星偵測新型潛艦將下水...可搭載核武

▲北韓新埔造船廠浮動式船塢被移動，恐代表新造潛艦即將下水。（圖／翻攝自38 north）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）近期在軍事方面動作頻頻！繼21日發射短程巡弋飛彈、25日試射改良過的新型戰術誘導飛彈，如今卻又傳出新浦造船廠被衛星偵測到，浮動型船塢前後所在的位置不同，懷疑是北韓即將讓新造的潛艦下水，該艘潛艦可發射搭載核彈頭的潛射彈道飛彈（SLBM）。

美國華府專門分析北韓動向的智庫《北緯38度》（38 north）指出，根據民間商用衛星24日拍攝到的咸鏡南道新浦造船廠相片，浮動型船塢（floating drydock）似乎已被移動至供潛艦下水用碼頭的旁邊，這種情況其實相當罕見，因為浮動型船塢過去幾乎沒有緊貼在該碼頭旁的案例。

報導分析，北韓耗時數年打造的新型SLBM發射用潛艦可能處於完工階段、或是正準備出廠，而北韓於去年10月勞動黨75周年閱兵以及今年1月初勞動黨第8次全代會上公開的「北極星-4ㅅ」、「北極星-5ㅅ」等兩款SLBM，若要發射這些新研發的導彈，則必須比先前新浦級潛艦體積更大的潛艦。

▲▼北韓新研發的北極星-4ㅅ、北極星-5ㅅ。（圖／達志影像／美聯社）

根據南韓媒體《紐西斯通訊社》，北韓最高領導人金正恩才於今年1月初勞動黨第8次全代會上提及，務必制定、示範改造出中型武裝潛艦現代化目標的標準，以及制定出確保能提升海軍水中作戰能力的方案，而新型核潛艦的設計研究也務必進入最終審核階段。

而《韓聯社》則分析，其實金正恩早在2019年7月就曾造訪新浦造船廠，視察經改良的羅密歐級期潛艦，另外南韓國家情報院更於去年11月的報告中指出，北韓正在建造2艘可搭載彈道飛彈的潛艦。

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