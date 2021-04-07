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疫苗受害救濟辦法修改遭疑「讓民眾難獲補償」　陳時中回應了

▲▼台大醫院接種首批AZ疫苗。（圖／台大醫院提供）

▲醫護人員接種首批AZ疫苗，資料照。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫苗接種不良反應會依據「預防接種受害救濟制度」來處理，不過民間團體與學者指出，衛福部日前修改預防接種受害審議辦法，受害情形與疫苗接種的關聯為「無關」的情形中增訂一項「醫學實證未支持其關聯性」，憂心可能使民眾難以獲得救濟。衛福部長陳時中今日回應，相關內容是依據WHO基本準則進行修正，但強調，有疑慮的部份並不會直接排除救濟。

根據指揮中心統計，新冠疫苗3月22日開打至4月6日為止，共接種1.8萬劑，有76件不良事件發生，當中有8件疑似嚴重不良反應。

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台灣女人連線、台灣人權促進會和時代力量立委邱顯智今（7）日舉行聯合記者會，針對今年2月衛福部公告「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」部分條文修正，疫苗與不良反應的「無關」類別中，除了既有的「醫學實證證實無關聯性」，增訂了「醫學實證未支持其關聯性」。該修法遭質疑不僅不符合疫苗傷害救濟精神，更將疫苗傷害的責任與重擔讓人民個人去面對，無視疫苗接種的社會性與國家責任。

▲▼台灣女人連線辦讓民眾安心接種Covid-19疫苗，完善預防接種受害救濟記者會。（圖／台灣女人連線提供）

▲民間團體舉辦讓民眾安心接種Covid-19疫苗，完善預防接種受害救濟記者會。（圖／台灣女人連線提供）

台灣女人連線理事長黃淑英強調，「醫學實證未支持其關聯性」可能是因為證據不足，也可能是因為還缺乏這方面的研究。像是AZ疫苗的血栓風險在目前醫學實證未支持血栓與疫苗關聯性的情況下，台灣可能將相關不良事件歸類至與疫苗「無關」，但並非真的無關，而是目前研究不足。

中研院研究員邱文聰強調，衛福部的修法讓受害民眾無法受償，不僅民眾不想打疫苗，因為出事了也不會有補償，廠商也不會有誘因做進一步研究，如此疫苗政策結果除了讓疫苗接種意願低落，同時也使廠商怠惰。

台灣人權促進會數位人權專員周冠汝表示，施打疫苗是為了維繫公眾健康，所以政府鼓勵民眾接種疫苗，但當出事時，政府應該也要有所作為，不該讓民眾成為犧牲品。但此次修法，受疫苗傷害者可能被救濟制度排除，剝奪人民救濟權利。邱顯智則表示，接種疫苗同時也在幫助社會、幫助國家，應該讓補償的機制更完善，讓接種疫苗者更安心，呼籲衛福部儘速修法。

陳時中今日於指揮中心記者會中回應，相關內容是依據世界衛生組織（WHO）基本準則來做相關修正，但他也強調，有有疑慮的部份，不會直接排除，會依據專家意見針對模糊地帶來安排救濟準則。

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