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影／釀太魯閣50死！李義祥最多判5年？李柏毅曝關鍵

新聞節目中心／綜合報導

台鐵408車次太魯閣號出軌釀50死、逾200人受傷，成為台灣40年來死傷最嚴重鐵路交通事故。對於肇事包商李義祥的刑責問題，國民黨台北市議員李柏毅7日在ETtoday《雲端最前線》中表示，跟律師朋友討論，對這次案件並不樂觀，「停工日施工，與工程車撞到太魯閣號有沒有『絕對關係』？」若沒有絕對關係而產生意外，絕對有可能以「意外」結案，「最多就5年！」

▲▼立法委員陳亭妃,台北市議員李柏毅,資深媒體人胡孝誠。（圖／翻攝雲端最前線）

對於太魯閣出軌案，李柏毅指出，接下來改革要公司化或所謂民營化，當然必須討論，但有個更重要的東西，就是內部的安全機制、簽約機制是如何，也就是相關罰則怎麼訂。他進一步說，與律師朋友討論過後，對這次案件並不樂觀，首先就是「間接致死」的問題，「他直接講到一個問題，停工日施工，與工程車撞到太魯閣號有沒有『絕對關係』？」

李柏毅進一步說，若兩者沒有絕對關係、不是故意去撞太魯閣號，「對方律師一定會打這一點」；而若是沒有絕對關係，造成這次意外事件產生，「有沒有可能用意外來結案？他說有可能、絕對有可能，最多就5年啦！」

李柏毅並說，對於李義祥這個人，要嚴重的制裁他，就刑法層面並不容易，再來則是民事賠償的責任，而這部分也很複雜。他接著說，交通部相關單位一定有跟負責邊坡整治工程的監造商聯合大地簽約，其中「連帶責任」是否有簽署？這也是為什麼聯合大地一直強調本身屬於停工狀態，要顯示自身沒違法，想將責任推到李義祥身上。

談到台鐵公司化議題，李柏毅認為「可以討論」，但問題還是在於內部結構，若台鐵公司化後，國營佔比又很高、董事長官派，「一切還不是一樣？意義不大」，因此還是要從根本做起，包含簽約的細節、內容等。

▲▼立法委員陳亭妃,台北市議員李柏毅,資深媒體人胡孝誠。（圖／翻攝雲端最前線）

資深媒體人胡孝誠則提到，目前曝光的合約看來，工程延宕一天要罰12萬，「那問題就來了，你是一個監造單位，下面工程行延遲，你沒有責任？」聯合大地的說法確實有問題，把責任推得乾乾淨淨，令人無法接受。

胡孝誠進一步指出，在停工日施工，到底是常態還是偶發？往上追溯，台鐵都沒有責任嗎？工程已經延宕，先前連續假期停工是否有去偷做？這些查完後會發現一個問題，台鐵這樣的體制、文化，從自己30年前跑新聞跑台鐵至今，「30年前那個樣子，30年後還是這個調調，完全沒什麼改變」。

胡孝誠並點出一個問題，當李義祥發現整個肇事情況後開始打電話，有位台鐵的工務段主任到現場，而依照合約，周邊安全的設施都必須了解、做好，但看看整個現場是完全沒做，「那工務段主任在幹什麼？出了事情才跑過來嗎？」所以這事情一定要追究台鐵的問題；且如今檢察官約談工務段主任，也是要弄清楚他平時到底有沒有在看，「他也是監督者之一喔！」

民進黨立委陳亭妃也呼籲，在事件發生後，就像家屬說的，別讓他們的家人白白犧牲，盼交通部、行政院相關單位痛定思痛，到底台鐵的下一步該怎麼做？組織如何再造？又要如何走向下一步？必須找工會一同來談，大家放棄你我之間成見，把它討論好、做好，並記得這50人的罹難，要做改革才能有契機、有開始。

《雲端最前線第1006集完整節目FB》

《雲端最前線第1006集完整節目Youtube》

▲▼立法委員陳亭妃,台北市議員李柏毅,資深媒體人胡孝誠。（圖／翻攝雲端最前線）

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