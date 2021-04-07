唐鳳搖滾變裝合體閃靈「早餐約會」　網友被圈粉：太可愛了

▲唐鳳、林昶佐、Doris變裝搖滾風。（圖／翻攝ELLE TAIWAN）



記者黃巈禾／台北報導

閃靈樂團主唱Freddy林昶佐、被日本網友封為天才IT大臣唐鳳，趕在9點進去立法院總質詢前，暫時卸下立委和政委的身分，和閃靈貝斯手Doris葉湘怡一同變裝，首度合體早餐約會，一身搖滾風的唐鳳讓網友直呼太可愛了。

三人以搖滾風的裝扮登上時尚雜誌ELLE TAIWAN，其中，唐鳳臉上畫著星星眼妝、頂著搖滾爆炸頭，引發網友熱烈討論，「好想看看大港開唱唐鳳開口唱的畫面啊」、「本來沒笑！看到唐鳳…怎麼這樣古錐啦」、「太可愛了簡直！」、「唐鳳怎麼那麼可愛」、「唐鳳那造型實在太讚了，80年代重金屬樂團的即視感」、「跟David Bowie致敬耶」、「唐鳳太潮了吧！」

不過，唐鳳和林昶佐怎麼會一起吃早餐呢？原來唐鳳和林昶佐是相識20多年的老友。當時，唐鳳和夥伴窩在師大路的創業小空間裡，沒日沒夜埋首研發程式時，林昶佐三不五時就跑去跟這群科技宅男廝混。

唐鳳接受《ELLE TAIWAN》雜誌訪問時談到，他跟當年一起創業的高嘉良，半夜熬夜寫程式不用喝咖啡，只要聽閃靈的歌就能保持清醒，而在閃靈還沒揚名國際之前，他們就成為閃靈最早的一批歌迷。