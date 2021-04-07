台鐵負債4079億！工會反對公司化：屍骨未寒「政府就想分贓利益」

▲台鐵產業工會理事長王傑。（圖／產工提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵為百年老店，受到國營事業等法規限制，目前負債高達4079億元，交通部今日公布台鐵公司化7大層面初步規劃，盼能藉此改造台鐵。台鐵產業工會今日表示，反對台鐵在此刻進行公司化，痛批「受難者屍骨未寒，蔡政府卻想插旗台鐵，分贓利益」，明明公司化能做到的事，現在也能做到75％。

蔡英文總統今日發表談話，強調台鐵改革勢在必行，交通部長林佳龍則指出，台鐵重獲新生的方式之一就是公司化。對此，台鐵兩大工會都發布聲明表示反對公司化。

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台鐵企業工會表示，絕對支持台鐵改革政策，但改革絕對不是一句「台鐵公司化」就能解決，之後將全面監督政府改革決心，改革不是口號，交通部應認真看待接下來的改革行動。

台鐵產業工會理事長王傑表示「反對公司化」，並提出十大反對論點。第一，事故發生至今，交通部尚未釐清責任，迴避台鐵與承包商的責任，卻提出公司化議題，打擊台鐵基層信心。

第二，工會支持台鐵改革，也提出多樣建議，如用料、系統、安全、人力等層面，交通部卻對基層意見充耳不聞，現在公司化是拖延改革的腳步。第三，從今年的事故看來，要落實的是職場與安全文化，這並不需要公司化就能進行。

第四，台鐵公司化能做到的事情，現在都能做到，如吸收負債、調整待遇等。第五，普悠瑪事故後，台鐵局前任局長張政源強調要大刀闊斧改革、調薪一到兩萬，然而至今卻是砍待遇，要基層如何相信公司化可以解決問題，目前進用的員工都只有25K左右，待遇與正職人員有大幅差距。

第六，太魯閣事件受難者屍骨未寒，政府卻想插旗台鐵、分贓利益，資產活化可以放寬鐵路法，不一定要公司化。第七，台鐵很多問題都是立委、官員造成，如開放站票、優待票等，不如先改革行政院、交通部、立法院。

第八，國外鐵路公司公司化是為了解決冗員與赤字問題，且有許多失敗案例又收歸國有，而日本鐵路公司化後，還發生福知山線事故。第九，公司化後須以利潤為目標，若沒有利潤就會裁減人員。第十，政府應先解決現存問題，而非現在提出公司化落井下石。

▲台鐵發生重大意外事故。（圖／記者黃國霖攝）

王傑表示，工會支持適時調整台鐵票價，目前票價過於低廉，無法反映台鐵虧損，漲幅則由交通部決定。他坦言，基層最擔心的是，大家辛辛苦苦考了鐵路特考進入台鐵，公司化後身份待遇沒有任何保障，台鐵可能為了利潤考量，明明可用更好的待遇聘用人員，卻便宜行事低薪用人。

王傑說，相信即使公司化後，台鐵也不至於大規模裁員，但薪資待遇若很差，也無法改善人力不足的問題，可否永續經營才是最大重點。

台鐵產業工會秘書長魏豫綾表示，台鐵內部文化有兩套標準，舉例而言，勞安處發出公文，要求施工時需有三名人員，兩名負責瞭望、一名警戒，然而工程司日前卻發文，進行維修工作時不適用此規定，為電務工作開後門，國人要如何避免下一次的事故發生，台鐵應重視基層聲音，而非打高空、談政治口水。

針對公司化議題，交通部長林佳龍表示，交通部目前對台鐵組織改革的方向正朝公司化研擬，當然需要討論經營模式，交通部會聽取各界意見，尤其是台鐵基層員工意見，他也說，蔡英文確實有提到公司化，只是讓我們有討論空間。