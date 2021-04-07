軌道有障礙物！台鐵曝「1支救命電話」　網驚：不是110

▲運安會公布太魯閣號撞擊前最後影像。（圖／記者賴文萱攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日發生嚴重出軌意外，釀50人死亡。根據運安會昨日公布的列車行駛影像可見，太魯閣號在進入大清水隧道前因有死角，所以在出事前4秒才看到工程車；但有網友就好奇，如果民眾在第一時間看到鐵軌上有障礙物，應該怎麼通報才會最快？而台鐵官網就指出，若有類似狀況，可以直接撥打「0800-800-333」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「如果第一時間發現工程車在鐵軌，要怎麼示警」為題發文，提到此次太魯閣號出軌事故最大的主因就是撞上工程車，當時正巧是連假第一天，如果當時有遊客看到工程車在鐵軌上，應該要如何示警，才能讓列車及早反應呢？

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原PO整理了4種方式，但都有些不足之處

1.直接站在和仁隧道口揮動明顯物示警

缺點：列車在隧道內未必看得到該物，就算看到了，也未必來得及反應。

2.直接打110

缺點：警方接到電話可能仍需要一直轉接，又會再花一些時間。

3.直接打給台鐵

缺點：每個車站的電話不同，查詢可能還要再花時間。

4.按緊急按鈕

缺點：掉落物附近不一定有按鈕可以按。

▲發現障礙物時可直接撥打0800-800-333。（圖／翻攝自「台鐵官網」）

對此，就有網友留言貼出正解。根據台鐵官網指出，民眾若發現「軌道、平交道、橋樑及隧道等」上面有障礙物，可直接撥打客服中心提供的緊急通報電話「0800-800-333」。

此外，也有網友推薦「110視訊報案」的APP，強調「用這個報警不僅可以定位，還可以把現場狀況回傳給警方。」

▼110視訊報案。（圖／翻攝自Play商店）