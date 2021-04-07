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痛揭李義祥「4罪狀」就是不報案　運安會照片比對全怒了！

▲▼李義祥副駕載人打臉影像曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李義祥副駕載人打臉影像曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

記者劉維榛／綜合報導

「我可以再抱抱她嗎」、「我只有一個女兒」、「我沒有盡到做父親的責任」，這些都是罹難者家屬的椎心之痛，車上50條寶貴生命，其中最小死者僅4歲，卻因為李義祥荒唐之舉，讓大家永遠停格在4月2日。《ETtoday新聞雲》整理出當日事故照片，再對比運安會調查，拼湊出4條真相，更彰顯出李義祥可惡至極。

4月2日清明連假啟動，有的人祭祖探親、有的帶孫出遊、有的幸運換票回鄉，只為搭上這一趟花蓮太魯閣號，然而幸福時光卻在9時28分眼前全黑一片，50條生命戛然而止，而死因都是枉死。

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▲李義祥。（圖／記者黃彥傑攝）

▲李義祥滿嘴謊言。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼運安會（圖／ETtoday直播）

▲畫面會說話，明明還有別台工程車進入！（圖／ETtoday直播）

謊話連篇1：「獨自到工地VS.現場有其他車輛」

由袁淳修駕駛的408次太魯閣號，在7時16分於樹林出發，列車上不僅滿座，還有不少人都是買站票，在車廂間席地而坐。出發20分鐘後，遠在花蓮中央路上，李義祥不顧台鐵停工命令，硬載廢棄輪胎，並在8時49分進入邊坡工地區。

對比李義祥第一時間宣稱，一人到工地巡視的說法，運安會戳破真相，因為9時20至25分時，分明還有其他車輛進入。

謊話連篇2：「接到警電話才知情VS.邊坡上抽菸吃檳榔」

起初，李義祥被帶回派出所問話時，自訴「不知情」、「接到警察電話才知道」。但有生還旅客接受媒體訪問時，李義祥在一旁大搖大擺路過，一副事不關己的模樣。不僅如此，李義祥看著救護車來來回回進出，卻冷眼站在一旁的男子聊天，邊抽菸邊吃檳榔，一直到警方上前詢問才被帶走。

▲李義祥。（圖／翻攝畫面）

▲李義祥在事故地點閒晃。（圖／記者許宥孺翻攝）

李義祥「抽菸吃檳榔」最新閒晃畫面曝　死者家屬：我們真的生氣了。（圖／東森新聞）

▲李義祥隨後被警方帶回。（圖／東森新聞）

▲▼事發前在山坡，事發後在火車旁。（圖／翻攝自PTT）

▲李義祥站山坡觀看。（圖／翻攝自PTT）

謊話連篇3：「停工狀態VS.車滑落前，引擎有啟動」

李義祥面對媒體鏡頭時，曾強調「有拉手煞車」、「有拿石頭擋住輪胎」，不解為何會從邊坡滑落。如今再度被運安會打臉，透過工程車行車紀錄器可以確認，工程車滑落前引擎有啟動，從坡頂開到現場彎道時，不慎卡到樹叢而熄火，隨後才發生車身翻覆滾下邊坡，並非滑落。

▲▼太魯閣號事故運安會報告。（圖／運安會提供）

▲工程車引擎曾是啟動中的。（圖／運安會提供）

良心譴責：火車撞擊後，沒選擇報警

面對50人無辜送命，李義祥非但沒坦誠相告，甚至通篇鬼扯，闖禍當下打了一堆電話，就是不打110或119報案。花蓮消防局指出，9時31分獲第一通報案電話，是一名女性，口氣緊張，但說不出位置，後來由另一名較為冷靜的男子接手，他是位脫困的乘客，當天共接獲30通報案電話，卻沒有半點李義祥的報案資訊。

原來，事故發生約10許左右，李義祥是打給吊車公司，施老闆受訪表示，當時李那頭相當著急表示「卡緊咧！我的車掉下鐵軌，趕快派吊車來。」而吊車趕往現場須1個多小時，負責吊掛的工人到場後，現場慘不忍睹。

▼李義祥冷血不報警，只打給吊車行朋友。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 吊車工人接到肇事廠商來電。（圖／記者黃宥寧翻攝）

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