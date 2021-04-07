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社會 社會焦點 保障人權

袁淳修最後4秒用命煞車！移靈停「出發站樹林」　同事：任務結束

記者陳俊宏／綜合報導

用生命剎車！台鐵408次太魯閣號出軌重大意外，運安會6日公布調查報告，殉職司機員袁淳修直到事發前4秒仍踩最大剎車。運安會主委楊宏智表示，司機員確實有嘗試最大努力，希望列車不會有後續災難，但是很不幸。台鐵專車送袁的骨灰回台中，途中還特地停在該班太魯閣號出發站樹林站，象徵他出勤「有去有回」。同事淚喊，「淳修，任務結束了。」

運安會6日召開事故重建說明會，根據運安會公布的太魯閣號行車紀錄器影像顯示，列車撞擊軌道上的工程車後，車頭左偏衝進隧道，第8車（車頭）距隧道北口約320公尺後停止，其中第3車廂至第8車廂停止於隧道內，該列車8節車廂全部脫軌，第8車廂左側全毀，第7車廂嚴重扭曲變形，並與第6車廂脫接，第6、5及4車廂嚴重變形，其中一具轉向架卡滯於東側隧道壁與第6車廂間。

▼太魯閣事故發生當下撞擊影像曝光，列車準備出隧道口。（圖／翻攝運安會影片）

▲▼太魯閣事故證據照片。（圖／截自運安會影片）

▲▼太魯閣事故證據照片。（圖／截自運安會影片）

▲▼太魯閣號撞上工程車。（圖／翻攝運安會影片）

▲▼太魯閣事故證據照片。（圖／截自運安會影片）

根據列車行駛影像，太魯閣號在出和仁隧道出口，過彎後看到捲著樹幹雜草工程車，接著撞上去出軌傾斜，硬生生再撞上隧道左側，錄影畫面就進入全黑，整個過程大概9秒。

根據列車自動防護系統顯示的紀錄，司機員直到事發前4秒，仍踩著最大煞車，最後列車停格在上午9時28分47秒。根據列車自動防護系統解讀，紀錄停止前2秒（上午9時28分45秒），列車時速為126公里，並開始降速，紀錄停止時列車時速則為121公里。

▼袁淳修骨灰在家屬陪同下以專列運回台中老家，沿途各站鐵警和站務人員均列隊敬禮表達敬意。（圖／記者張君豪翻攝）

▲太魯閣號殉職司機員袁淳修骨灰在家屬陪同下以專列運回老家，沿途各站鐵警和站務人員均列隊敬禮表達敬意。（圖／記者張君豪攝）

▼袁淳修骨灰6日回到台中。（圖／記者游瓊華攝）

▲▼鄰居及朋友到台中車站要接袁淳修回家。（圖／記者游瓊華攝）

楊宏智表示，司機員的確有煞車，但不足以剎停，無法讓太魯閣號在幾秒內降速到足以減少傷害，但各位看到司機做了哪些必要事情，「他確實有嘗試最大努力，希望列車不會有後續災難，但是很不幸。」

台鐵6日也特派專列協助送袁淳修「下班回家」，也在408次太魯閣號出發站樹林站停下，象徵他出勤「有去有回」。同事大喊，「淳修，樹林站到了，任務結束了」，火車才鳴笛三聲回到台中。袁的骨灰在兩名姊姊跟妻子的陪伴下，下午4時48分抵達台中車站，包括4個摯愛的姪女，也有從小一起長大的好朋友，一起緩步跟著走下月台，親友掩不住淚水痛哭失聲，場面相當哀戚。

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