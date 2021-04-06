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鐵路工程承包商　近5年不曾承攬台南市政府工程　

▲台南市長黃偉強調，鐵路工程承包商包括聯合大地、義祥工業社、義程營造、東新營造等，近5年內不曾承攬南市府工程。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉強調，鐵路工程承包商包括聯合大地、義祥工業社、義程營造、東新營造等，近5年內不曾承攬南市府工程。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

清明連假期間台鐵發生重大工安事故，公共工程的工安規範，再度引發各界關注，台南市長黃偉哲6日在市政會議強調，經過工務局、水利局、環保局等單位初步了解，鐵路工程承包商包括聯合大地、義祥工業社、義程營造、東新營造等，近5年內不曾承攬南市府工程。

台南市長黃偉哲表示，發生重大工安意外的鐵路承包商，經過台南市政府各單位清查，僅有一件隧道「檢測」是該公司得標，但是在2017年，但並非「承接」，因民眾有知的權利，縱使目前清查沒有，台南市政府仍須嚴格把關公共工程的安全，對於工地安全的稽查、公安強度的把關，市府仍要加強。

台南市政府除了上述3局處外，黃偉哲也指示正在推動工程的局處，包括經發局、地政局等單位，務必嚴格要求承包廠商，並不定期稽查工安、職安與勞安，將意外的發生機率將到最低。

另，針對天氣逐漸轉熱，部分行政區的登革熱病媒蚊指數也持續攀高。黃偉哲市長指示衛生局、環保局等局處與區里單位合作，加強登革熱防疫宣導，「從自身做起」，並從旱季就開始清溝與刷洗戶外容器，並鼓勵市民盡量使用回收水，同時做好節水與防疫。

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